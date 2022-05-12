Antalya´da Covid yoğun bakımlarda hasta kalmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya´da Covid yoğun bakımlarda hasta kalmadı

DHA

Antalya´da Covid yoğun bakımlarda hasta kalmadı


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, kentte Covid yoğun bakımlarında yatan hasta kalmadığını söyledi. Op. Dr. Başıbüyük, "Pandeminin en yoğun dönemlerinde yoğun bakımlarımızın yüzde 90'ını Covid için ayırmıştık. İlimizde Covid sebebiyle yoğun bakımlarımızda yatan hasta sayısı sıfır. Servislerde de Covid nedeniyle yatan hasta sayısı 10" dedi.
Türkiye´de 2020 yılında koronavirüsün görülmesinin ardından milyonlarca kişi enfekte olurken, çok sayıda kişi de hayatını kaybetti. Hastalığı ağır atlatanlar içinse Covid servisleri ve yoğun bakımları kuruldu. Hatta bazı hastanelerde yer kalmadığı için ek Covid yoğun bakımları oluşturuldu. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya´da da vaka sayılarının artmasıyla yoğun bakımlar tamamen doluluğa ulaştı. Kentteki yoğun bakımların yüzde 90'ı Covide ayrıldı.
Geçen 2,5 yılın ardından vaka sayısı günlük 30 kişiye kadar düşen kentte, Covid yoğun bakımlarında yatan hasta kalmadı. İl Sağlık Müdürü İsmail Op. Dr. İsmail Başıbüyük, DHA'ya yaptığı açıklamada, yoğun bakımda yatan hasta kalmadığını, kentteki yoğun bakım ile servislerin kapatılıp normale döndüğünü söyledi.
VAKA SAYISI 4 AYDA 1000'DEN 30'A DÜŞTÜ
Günlük vaka sayısının 30´a kadar düştüğünü belirten Op. Dr. Başıbüyük, "Artık şükürler olsun, geldiğimiz noktada aşının bulunması, vatandaşımızın duyarlılığı bizi hem serviste hem yoğun bakımda yatan hem de vaka sayılarında çok iyi bir noktaya taşıdı. Bundan 4-5 ay öncesine kadar 1000 üzerinde vakaları konuşurken şu anda günlük 30'a kadar düştü" dedi.
SERVİSTE YATAN HASTA SAYISI 10
Aşının ve duyarlılığın pandemiden kurtulmaya katkı sağladığını belirten Op. Dr. Başıbüyük, "Pandeminin en yoğun dönemlerinde yoğun bakımlarımızın yüzde 90'ını Covid için ayırmıştık. Bu yatakların neredeyse tamamı dolu oluyordu. Geldiğimiz noktada ilimizde Covid sebebiyle yoğun bakımlarımızda yatan hasta sayısı sıfır. Servislerde de Covid nedeniyle yatan hasta sayısı 10. Umarım bu devamlılık arz eden bir tabloya ulaşır. Bundan sonra da yoğun bakımlarımızı tekrar Covid için planlamak zorunda kalmayız" diye konuştu.
'HASTANELERİ SADECE PANDEMİ HASTANESİ OLARAK PLANLIYORDUK'
Vatandaşların Covidin oluşturduğu travmatik dönemleri yaşamak istemediğini söyleyen Op. Dr. Başıbüyük, "Aşı bizim için hayati bir önem arz ediyor. Sırası gelen, hatırlatma dozu olsun. İlimiz aşı noktasında da çok iyi durumda. Pandeminin başladığı ve yoğun hasta sayısına ulaştığımız dönemlerde biz hastaneleri sadece pandemi hastanesi olarak planlıyorduk. Bu noktadan hastanelerin servislerini kapatır noktalara gelmiştik. Şu anda ise servislerde odaların pandemi odası olarak planlandığı noktaya geldik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-05-12 09:23:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hıdırellez dilekleri dudağa dolgu, Bodrum'da yazlık ev
YEREL HABERLER Hıdırellez dilekleri dudağa dolgu, Bodrum'da yazlık ...
Rusya kapıları açtı, yaş meyve sebze ihracatı hareketlendi
YEREL HABERLER Rusya kapıları açtı, yaş meyve sebze ihracatı ...
Başkan Böcek'ten festival sponsorluğu ve bütçe açıklaması "Festivalin maliyeti 6 milyon 700 bin TL'dir" "Hastalığım sürecinde yaşam mücadelesi verirken, bana karşı oynanan kirli oyunların bir devamı niteliğinde, yeni bir algı süreci oluşturulmaya çalışılmıştır"
YEREL HABERLER Başkan Böcek'ten festival sponsorluğu ve bütçe ...
Viyadük altında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Viyadük altında erkek cesedi bulundu
Şehrini en iyi bilen yarışmayı kazandı
YEREL HABERLER Şehrini en iyi bilen yarışmayı kazandı
AK Parti Finike İlçe Başkanı Aladağ, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti
YEREL HABERLER AK Parti Finike İlçe Başkanı Aladağ, milletvekili ...
Alanya’da 163 çiftçiye makina ekipman desteği verilecek
YEREL HABERLER Alanya’da 163 çiftçiye makina ekipman desteği ...
Ayakkabıda hedef 1,5 milyar dolar ihracat
YEREL HABERLER Ayakkabıda hedef 1,5 milyar dolar ihracat
Darp edilmiş olarak yardım isteyen Rus kadın hastaneye kaldırıldı Yüzünde yaralar, gözünde şişlik olan kadın güçlükle ayakta durabildi
YEREL HABERLER Darp edilmiş olarak yardım isteyen Rus kadın ...
Başkan Genç’ten ASİST Projesine destek
YEREL HABERLER Başkan Genç’ten ASİST Projesine destek
Alanya 19 Mayıs coşkusunu fener alayıyla kutlayacak
YEREL HABERLER Alanya 19 Mayıs coşkusunu fener alayıyla kutlayacak
Ayakkabı Fuarı'nda 'No War' yazılı bot ilgi çekti
YEREL HABERLER Ayakkabı Fuarı'nda 'No War' yazılı bot ilgi çekti
Enerji ve İklim Çalıştayı Alanya’da başladı
YEREL HABERLER Enerji ve İklim Çalıştayı Alanya’da başladı
Öğrenciler Trafik Eğitim Parkında kuralları öğreniyor
YEREL HABERLER Öğrenciler Trafik Eğitim Parkında kuralları öğreniyor
Özel bireylerden ‘En Özel Festival’
YEREL HABERLER Özel bireylerden ‘En Özel Festival’
'Parkta koyun otlatma' cinayeti sanığının tahliye talebine ret
YEREL HABERLER 'Parkta koyun otlatma' cinayeti sanığının tahliye ...
Özel eğitim öğrencisinden sergi
YEREL HABERLER Özel eğitim öğrencisinden sergi
Türkiye’nin ilk Tarım Fuarı 7 yıl aradan sonra kapılarını açtı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: “Verimli toprakları ekonomik değere dönüştürüyoruz” “Fuar, tarımın buluşma noktası olacak”
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk Tarım Fuarı 7 yıl aradan sonra ...
Başkan Ulutaş:" 54 mahallede hizmet için varız"
YEREL HABERLER Başkan Ulutaş:" 54 mahallede hizmet için varız"
Gazipaşa’da jandarmadan ‘Sevgi Yürüyüşü’
YEREL HABERLER Gazipaşa’da jandarmadan ‘Sevgi Yürüyüşü’
Evinde ölü bulunan tıp öğrencisinin cenazesi gözyaşları içinde alındı Yabancı uyruklu öğrencinin arkadaşları gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan tıp öğrencisinin cenazesi ...
Akdeniz Üniversitesi’nde Bitki Islahçıları Günü kutlandı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’nde Bitki Islahçıları Günü ...
Kepez’de otizmli bireylere özel ‘Asker kına gecesi’
YEREL HABERLER Kepez’de otizmli bireylere özel ‘Asker kına gecesi’
Çalıştığı mağazayı e-ticaret üzerinden dolandıran şüpheli yakalandı İnternetten gelen siparişleri kargoya vermiş gibi gösterip iptal ederek mağazayı 217 bin TL’lik zarara soktu
YEREL HABERLER Çalıştığı mağazayı e-ticaret üzerinden dolandıran ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.