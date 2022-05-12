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Marketteki köpeğe sebepsiz yere tekme attı, kamera kaydını izleyen genç kadının ağzı açık kaldı Köpekleriyle markete giren genç kadın, bir müşterinin hasta köpeğine attığı tekmeyle hayatının şokunu yaşadı Güvenlik kameralarını izleyince şoke olan köpeğin sahibi Ece Özgenç: "Marketten 1 litre su almaya girdik, yanında tekme yiyip çıktık" “Köpeğim gençlik hastası ve ya ölecekti ya da felç kalacaktı. Şu an en iyi ihtimalle yaşıyor, onda da tekme yiyor”

İHA

Marketteki köpeğe sebepsiz yere tekme attı, kamera kaydını izleyen genç kadının ağzı açık kaldı Köpekleriyle markete giren genç kadın, bir müşterinin hasta köpeğine attığı tekmeyle hayatının şokunu yaşadı Güvenlik kameralarını izleyince şoke olan köpeğin sahibi Ece Özgenç: "Marketten 1 litre su almaya girdik, yanında tekme yiyip çıktık" “Köpeğim gençlik hastası ve ya ölecekti ya da felç kalacaktı. Şu an en iyi ihtimalle yaşıyor, onda da tekme yiyor”

Antalya’da markete su almak için giren genç kadının köpeklerinden birine, başka bir müşteri sebepsiz yere tekme attı. O anları göremeyen köpeklerin sahibi Ece Özgenç, ne olduğunu anlayamadı, güvenlik kameralarını izleyince ise ağzı açık kaldı. Tekme yiyen köpeğinin gençlik hastası olduğunu belirten Özgenç, “Onu yaşatmak için götürdüğümüz profesörler, ya öleceğini ya da felç kalacağını söyledi. En iyi ihtimalle yaşıyor ve o ihtimal arasında tekme yiyor. Marketten 1 litre su almaya girdik, tekme yiyip çıktık” diye konuştu.
Olay, 9 Mayıs Pazartesi günü öğlen saatlerinde, Güzeloba Mahallesi'ndeki bir markette yaşandı. Markete Pomeranian ve Pekinez melezi köpekleriyle giren Ece Özgenç (27), kasa önünde durduğu sırada içeriye kimliği belirsiz başka bir müşteri girdi. Erkek müşteri, dışarı çıkacağı sırada önüne geçen köpeğe sebepsiz yere tekme attı. Köpeğinin canının yandığını fark eden Özgenç, ilk başta ne olduğunu anlamadı. Diğer müşterilerin köpeğe tekme atıldığını söylemesi üzerine genç kadın, tekme atan adama neden böyle bir davranışta bulunduğunu sorsa da yanıt alamadı.

Görüntüleri izleyince ağzı açık kaldı
Marketin güvenlik kameralarını inceleyen genç kadının ağzı açık kaldı. Köpeğine tekme atıldığını görünce şok geçirdiğini belirten genç kadın, o anları şöyle anlattı:
“Köpekler onları görünce havlamaya başladı. Herhalde hissettiler. Köpekler normalde birilerini gördüğü zaman havlıyorlar ama bu sefer ciddi bir şekilde havladılar. Herhalde hissetmişler. Ardından köpeğimin birisinin canının acıdığını fark ettim. Ayağına birisinin bastığını sandım. Yanımdaki çocuk, köpeğime tekme atıldığını söyledi. Adama, ‘Köpeklerime tekme mi attın’ diye sordum. Hiçbir şey demeden gitti. Alkol dolabına bakıyordu, kafası yerinde değil diye düşünüp çıktım gittim. Belki küçükken köpeklerle ilgili travması olmuş olabilir diye düşündüm ama görüntüleri izleyince keyfe keder geliyor ve vuruyor. Girmeden önce de köpeği çağırıp tekme atıyor ama boşa sallamış.”

“En iyi ihtimalle yaşıyor, onda da tekme yiyor”
Köpeklerinin yaşanan olay sonrası sürekli ağladığını ifade eden Özgenç, “Ağlıyorlar, uykuları kaçtı. Çıt sesini duyunca korkuyorlar. Bir daha markete sokmam diye düşünüyorum. Üçü kız kardeşler. Pandemi başlamadan önce sahiplenmiştik. Tekme yiyen köpeğimiz gençlik hastalığına yakalandı. Onu yaşatmak için üniversitelere profesörlere götürdük. Onlar bile ya felç kalacak ya öleceğini söyledi. En iyi ihtimalle yaşıyor ve o ihtimal arasında tekme yiyor. Hayatta kalıp tekme yemesi hiç hoş olmadı” dedi.

“Marketten 1 litre su ve tekme alıp çıktık”
Özgenç, tekme atan kişiye de seslenerek, “Sevgi yoluna sapması için geç değil. Bir şeyleri sevsin ve bence sevmeli. Sevgi paylaşıldıkça güzel. O anda köpekleri sevse, onların ve benim hoşuma giderdi. Geçemediği için yaptığını da düşünmüyorum. ‘Köpekleri alabilir misiniz? deseydi, durup geriye doğru geçmesine müsaade ederdim. Zaten çok fazla durmadık. Marketten 1 litre su aldık çıktık, bir de yanında tekme yiyip çıktık" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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