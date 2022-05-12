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Yaz aylarının sevilen meyvesi karpuzda geç hasat dönemi başladı Hava şartları sebebiyle hasat geç başladı, üretim alanı azaldı

İHA

Yaz aylarının sevilen meyvesi karpuzda geç hasat dönemi başladı Hava şartları sebebiyle hasat geç başladı, üretim alanı azaldı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaz aylarının sevilen meyvesi karpuz için hasat dönemi başladı. Üreticiler, iklim değişikliği yüzünden hasadın geç başladığına vurgu yaparken, yaşanan durum sonrası verimin düştüğüne dikkat çeken Ziraat Mühendisi Hasan Pakır, "Geçtiğimiz yıllara oranla seralarımızda yetişen karpuzlarda verim düşüklüğü var. Gelir kaybının yanında İran'da gelen karpuz ile birlikte tüccarların kendi aralarında anlaşarak karpuz piyasasını düşürmeye amaçlı hareketleri var. Bunu yapmamalarını istiyoruz" dedi.
Türkiye'nin en büyük örtü altı yetiştiriciliği yapılan Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi'nde Şubat ayında dikimi yapılan karpuzların hasat dönemi başladı. Geçen yıllara göre bu yıl yaşanan soğuk havanın etkili olmasından dolayı karpuz hasadı geç başladı.

“Türkiye’nin en iyi karpuzu”
Şu anki karpuzun Türkiye’nin en iyi karpuzu olduğunu iddia eden Ziraat Mühendisi Pakır, "Şu an karpuz sezonundayız. İddia ediyorum, Türkiye'nin en iyi karpuzu özellikle Serik Karadayı bölgesinde yetiştirilmektedir. Buradaki karpuzlarımızın, şubataralık ayları arasında dikimleri yapılmaktadır. Şu an hasat dönemindeyiz. Bu sene iklim değişikliğinden dolayı gece soğuk, gündüz soğuk olması nedeniyle rekoltede ve tonajda çok büyük kalite olarak düşüklüklere sebep oldu. Dolayısıyla verim de düştü ve üreticiler gelir elde etmede çok zorlanıyor. Bu durum tabii ki bölge bölge değişiyor. Geçtiğimiz yıllara oranla seralarımızda yetişen karpuzlarda verim düşüklüğü var. Gelir kaybının yanında İran'dan gelen karpuz ile birlikte tüccarların kendi aralarında anlaşarak karpuz piyasasını düşürmeye amaçlı hareketleri var. Bunu yapmamalarını istiyoruz. Çünkü burada emek var. Çiftçilerimiz ziraat mühendislerinin kontrolleri ile büyük emek vererek ürünlerini yetiştiriyorlar. Geçmiş dönemlerde 410 ton arasında karpuz yetiştiriciliği yapılıyordu. Bu sene iklim değişikliğinden dolayı 3 ila 7 ton arasında kaldı. Şu anda hem üreticiler hem ziraat mühendisleri fiyatlardan memnun değil. İnsanların alım gücü de zayıfladı ama karpuz şu mevsimde tüketilmesi gereken en güzel meyvelerden birisi. İnsan sağlığı bakımından çok faydalı. Yüzde 90'ı sudur. Tadı ve aromasıyla tüketilmesi gereken en güzel meyvelerimizden biridir. Yetkililerimizden İran karpuzu yerine yerli üretim karpuzlara yönlendirilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

“Havalar soğuk gitti, hasat geç başladı”
20 yıldır karpuz üreticiliği yapan Halil Kuş, "Hasada başladık. Ocak 30'da ektik. Bu hale bakımlar yaparak, gübre vererek getirdik. Bu sene zor oldu hava şartlarından dolayı. Havalar soğuk gitti, hasat geç başladı. İyi bir karpuz için ziraatçı ile iş birliği yapılması gerekiyor. Tek başına herkes yapamaz yani. Ziraat mühendisinin kontrolü altında yürütülmesi lazım. İyi bir kapuzu herkes anlayamaz. Ben zaten her sene aynı sistemde çalışıyorum. Aynı şekilde yetiştirdik ama bu sene geç kaldık hava şartlarından dolayı. Bu karpuz Nisan'ın 25'inde yetişmesi lazım. Karpuz 90 günde yetişir ama biz bugün topluyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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