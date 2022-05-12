Sergiyle deniz yaşamındaki tahribata dikkat çektiler



İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Çevre Festivali' kapsamında hazırlanan 'Akdeniz'de Biyoçeşitlilik Karma Sergisi', Aydın Kanza Sanat Galerisi'nde açıldı.

12-15 Mayıs tarihleri arasında 3'üncüsü düzenlenen 'Muratpaşa Çevre Festivali' kapsamında Akdeniz'de Biyoçeşitlilik Karma Sergisi, Aydın Kanza Sanat Galerisi'nde açıldı. Serginin açılışına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sergi koordinatörü Marmara Üniversitesi Su Ürünleri Üretimi İşleme Teknolojileri'nden emekli öğretim üyesi Solmaz Selçuk, sergi küratörü Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Can Gökçe'nin yanı sıra diğer sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Başkan Uysal, açılış sonrası sergiye emeği geçenlere teşükkür belgesi vererek eserleri tek tek inceledi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 29 sanatçının 60 eserinin yer aldığı sergi, deniz yaşamında ortaya çıkan tahribata dikkat çekmek için hazırlandı.

Sergiye ev sahipliği yapan Başkan Uysal, sanat yoluyla denizin altında ortaya çıkan ağır tahribatı fotoğraf, resim ve diğer eserlerle dikkat çekecek bir çalışmanın ortaya çıktığını söyledi. Festival süresince sanat ile çevresel tahribatlara dikkat çekmeyi hedeflediklerini anlatan Uysal şöyle konuştu:

"Antalya'da muz serası teşvikleri devam ediyor. Dünyanın en çok su tüketen uluslararası ticareti olmayan, gümrük duvarlarıyla ticareti anca korunabilen iç piyasaya yönelik bir üretimi olan ve fosil yakıt tüketimi plastik kullanılarak yapılan bir üretim çeşidi. Domatesin 7 katı su tüketiyor. Dikildiği yerde 15 sene başka bir bitki büyemeye çalışırsa zorlanıyor. Bu hangi akılla teşvik ediliyor anlamak mümkün değil. Aynı zamanda dünyamızda ve ülkemizde karbon salınımına, su kaybına dikkat etmediğimiz dağınık savruk yaşadığmıız için tarımımızı turizmimizi buna endeksli tanzim edemediğimizden dolayı malesef çok sayıda balık ve su altı canlı türü yok alıyor."

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE YASAK AVLANMA

Serginin koordinatörlüğünü üstlenen Solmaz Selçuk da denizlerimizdeki yaşamın olumsuzluklarına dikkati çekti. Henüz birçok denizde yaşanan kirliliğin Antalya'da ve Akdeniz'de yaşanmasının mutluluk verici olduğunu kaydeden Selçuk, şunları söyledi:

"Denizlerimizin içinde en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip olan bir deniz Akdeniz. Bunun sebebi Cebelitarık Boğazı sebebiyle Atlas Okyanusu'na, Kızıldeniz yardımıyla Hint Okyanusu'na bağlı olması. Akdeniz'de bilindiği kadarıyla 400 kadar balık türü, onun dışında 6 tür yunus, 4 tür balina, 2 tür kaplumbağa, akdeniz fokları, mavi yengeç gibi birçok deniz canlısı daha barınmakta. Bizim bu sergiyi hazırlamamızın nedeni, henüz canlılığını kabetmemiş olan Akdeniz'de canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla bilgilendirme yapmak. Muratpaşa Belediyesi 3'ncü Çevre Festivali düzenleme komiteside Akdeniz Foku'nu festivalin sembolü olarak kabul etti. Akdeniz foku dünyada nesli tükenmekte olan 12 memeli hayvandan birisidir. Bu nedenle çok önemli ve hassas bir canlıdır."

Sergi küratörü Can Gökçe ise "29 sanatçının 60 eseri yer alıyor. Eserler seramik, çini, yağlı boyu, sulu boya, tekstil ve deniz yaşamından elde edilmiş kabuklardan oluşturulmuş takıdan oluşuyor" dedi.

Pazar gününe kadar açık kalacak sergi, ücretsiz gezilebilecek. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-05-12 11:03:26



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