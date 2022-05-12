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Antalya OSB’den Eğitim-İstihdam Projesi Antalya OSB, kalifiye iş gücü ihtiyacını OSBEM ile çözdü

İHA

Antalya OSB’den Eğitim-İstihdam Projesi Antalya OSB, kalifiye iş gücü ihtiyacını OSBEM ile çözdü

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) , 5 ay önce hayata geçirdiği OSBEM Projesi ile iş arayan vatandaşlara eğitim verip meslek sahibi yaptı, oluşturduğu kalifiye iş gücü ile de Bölge firmalarının nitelikli personel ihtiyacına çözüm üretti.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, hem Bölge firmalarının nitelikli eleman ihtiyacına çözüm olacak, hem de iş arayan kişileri meslek sahibi yapıp, istihdam edilmelerini sağlayacak, vizyoner bir eğitimistihdam projesini başarıyla sonuçlandırdı. Yaklaşık 5 ay önce hayata geçirilen Antalya Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Merkezi (OSBEM) Projesi çerçevesinde ilk olarak, Bölge firmalarına iş gücü talep anketi uygulanıp, en çok personel ihtiyacı duyulan alanlar tespit edildi. Kalifiye ön muhasebe personeli ile çelik kaynakçısı bulmakta güçlük çektiklerini belirten Bölge firmaları için, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliği ile OSBEM atölye ve derslikleri kuruldu.

“Mesleki yeterlilikleri belgendi”
İŞKUR üzerinden açılan çağrıya 200’den fazla işsiz başvuruda bulunurken, Bölge firmalarının aradığı özelliklere sahip 32 kişi, Antalya OSB’ye kurulan OSBEM atölye ve dersliklerinde ön muhasebe ve simülasyonlu çelik kaynakçılığı kurslarına katılma hakkı kazandı. Kursiyerler, eğitim süresi boyunca Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından maddi olarak da desteklendi. 2 ay süren yoğunlaştırılmış eğitimler sonunda Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB MEYBEM tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik Sınavlarına giren kursiyerlerden 27’si, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. Söz konusu 27 kişinin 20’si, OSBEM eğitim sürecinin hemen ardından Bölge firmalarında istihdam edildi.

“533 kişiye eğitim verildi”
Proje çerçevesinde kursiyerlerin yanı sıra mesleki teknik anadolu liselerinde görevli öğretmenler ile bu okullarda eğitim gören öğrencilere de mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verildi. 32 kursiyer ile birlikte 59 teknik lise öğretmeni ve 442 teknik lise öğrencisi toplam 533 kişi, OSBEM tarafından verilen Simülasyonlu Çelik Kaynakçılığı, 3D Yazıcı, İş Etiği ve Etkili İletişim Teknikleri eğitimlerine katılıp, ücretsiz olarak sunulan eğitim hizmetlerinden doğrudan faydalandı.

“Kazanımlar açıklandı”
OSBEM Projesinden elde edilen kazanımlar, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasından düzenlenen lansman ile başta paydaş kuruluşlar olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşıldı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ev sahipliğinde düzenlenen lansmana Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Abdullah Erdoğan, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Erdal Kılıç, Genç Organize Sanayi Derneği Başkanı Ali Başar Ayan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Muratpaşa, Kepez ve Döşemealtı Belediyelerinin üst düzey yöneticileri, kursiyerler, öğretmen ve öğrenciler ile Bölge sanayicileri katıldı.

“Sürdürülebilir proje”
Lansmanın açılış konuşmasını yapan Başkan Ali Bahar, ekonomik ve sosyal gelişimin sürdürebilmesi ve ayrıca küresel rekabette güçlenebilmek için mesleki ve teknik eğitimin ulusaluluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırılması gerektiğine dikkat çekti. Buy çerçevede genç nüfusa gerekli bilgi ve becerinin kazandırılmasının önemine değinen Bahar, “Antalya’da ve Bölgemizde ihtiyaç duyulan alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yolu ile iş gücü niteliğinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, 2019 yılında BAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Hibe Destek Programı çağrısına yanıt olarak OSBEM Projesi oluşturmuş ve proje tasarımı üstünlüğüyle hibe desteği almaya hak kazanmıştır. OSBEM, uygulanıp nihayete erdikten sonra, sona erecek geçici bir proje değildir. OSBEM’in en önemli özelliklerinden biri de sürdürülebilir olmasıdır. OSBEM’in sürdürülebilir faaliyetleri çerçevesinde, Bölge firmaları için yıl içerisinde belirli periyotlarla “İstihdam Talep Anketleri” uygulanacak, Bu anketlerle eğitim verilecek alanlar saptanacak, Analize dayalı planlamalar ile eğitim istihdam iş birliği çalışmalarımız terzi işi modele taşınarak, firmalarımızın yetkin personel ihtiyacının karşılamasına destek sağlanacaktır” dedi.

“Meslek kazandırıp işe yerleştirdiler”
OSBEM’in hem işsiz vatandaşların hem de işverenlerin kazanan taraf olduğu alfa bir proje olduğunu söyleyen Bahar, “Antalya bölgesinde yenilikçi eğitim modellerinin ve yöntemlerinin kullanımıyla, mesleki eğitimin kalitesi artırılmış eğitim ve istihdam yönlendirme faaliyetleri neticesinde, Antalya OSB firmalarının nitelikli personel ihtiyacının dönemsel arzı yüzde 9 oranında karşılanmıştır. 5 ay gibi kısa bir sürede, Bölgenin nitelikli iş gücü ihtiyacının yüzde 9’una çözüm üretecek bir başarının ortaya konması; istişareye, birlikte çalışmaya ve liyakat esasına göre oluşturulmuş bir ekip ile mümkündür. Kısa bir süre önce hizmete açtığımız Antalya OSB Teknik Koleji ile nitelikli iş gücü ihtiyacına kalıcı çözümler üretirken, OSBEM ile kısa vadede, etkili sonuçlar ortaya koyan, anlık ihtiyaçlara anlık çözümler sunan bir yapı oluşturduk. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle işverenlerin ve işsizlerin yanında olduk. Kuvvetli iş birliklerimizle, olmaya da devam edeceğiz. Antalya OSB Teknik Koleji’nde gençlerimizi geleceğe hazırlarken, OSBEM’de iş arayan vatandaşlarımıza hem meslek edindiriyor, hem de iş olanağı sunuyoruz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından kursiyerlere Mesleki Yeterlilik Belgeleri takdim edilirken projeye destek sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür plaket verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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