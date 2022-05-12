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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Uysal: “Çevre konusunda somut adımlar atılmalı”

İHA

Başkan Uysal: “Çevre konusunda somut adımlar atılmalı”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz’de Biyoçeşitlilik karma sergisinin açılışında çevre konusunda somut adımların atılması gerektiğini belirterek “Doğrudan alana müdahale eden etkinliklere ihtiyaç var. Belediye olarak eylem planı hazırladık. Uyguluyoruz” dedi.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlendiği Çevre Festivali çerçevesinde Akdeniz’de Biyoçeşitlilik karma sergisi, Aydın Kanza Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergi, Akdeniz’de nesli tükenen ve tükenmekte olan deniz canlıları ve deniz kirliliği gibi konularda renk ve motifleriyle farkındalık oluşturmak isteyen sanatçı ve akademisyenlerin eserlerinden oluşuyor. 15 Mayıs’a kadar açık kalacak sergi, akademisyen ve sanatçı Can Gökçe’nin küratörlüğünde, akademisyen ve sanatçı Solmaz Selçuk’un koordinatörlüğünde hazırlandı. Serginin açılışına Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.

“Belediye olarak eylem planı hazırladık”
Başkan Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, çevre konusunda artık somut adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. Başkan Uysal, “Doğrudan alana müdahale eden etkinliklere ihtiyaç var. Hobimsi faaliyetlerinin ötesinde direk sahada ele alıp doğru bildiklerimizi söylemeye çok ihtiyaç var. Belediye olarak eylem planı hazırladık. Uyguluyoruz. Geliştirerek bunu devam ettireceğiz. Burada doğada yaşanan ağır tahribatı sanat yoluyla insanların dikkatine sunan estetik bir sergiyle Çevre Festivalimizi açıyoruz” diye konuştu.
Başkan Uysal, konuşmasının ardından sergide eserleri yer alan sanatçılara katılım belgelerini takdim etti ve sanatçılarla birlikte sergiyi gezdi.

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