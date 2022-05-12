Kepez’den çocuklara Orman Kütüphane

Kepez Belediyesi, Kent Ormanı’na çocuklar için orman kütüphane kazandırmaya hazırlanıyor. Orman kütüphane doğanın dokusuna uygun bir şekilde çevreye zarar vermeden inşa edilecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Orman Kütüphane’nin yapılacağı Kent Ormanı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcı Sabahat Adanır ile projenin yapılacağı alanı inceleyen Tütüncü, daha önce lastik tekerlekli gezi treni için ahşaptan yapılan tren garının çocuk kütüphanesine dönüştürülmesini, projede yer alan diğer kısımların yapım aşamasında da hiçbir ağacın kesilmeden, doğanın dokusuna uygun, çevreye zarar vermeden inşa edilmesini istedi.



“Çocuklarımız bilgiyle büyüsünler”

Antalya’nın çocuklarına yeni bir kütüphane daha armağan etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Çocuklarımız bilgiyle büyüsünler, kitapla gelişsinler, düşüncülerini fikirlerini kitaba, bilgiye odaklasınlar istiyoruz. O anlamda güzel bir çalışmayı daha gerçekleştireceğiz. 23 Nisan’da Antalya’nın en zengin çocuk kütüphanesini Antalya’nın çocuklarına armağan etmiştik. Şimdide, parklarda, bahçelerde, mesire alanlarında aileler gezerken, çocuklar kitapların o efsunkar, davetkar ikliminde bir araya gelsinler, buluşsunlar arzusundayız. Güzel bir orman kütüphanesini kent ormanına kazandıracağız. Burada bir tren istasyonumuz vardı. Bu eğlence treni istasyonunu alıp, aynıyla kent ormanında güzel bir çocuk kütüphanesine dönüştüreceğiz. Bu yaz tatilinin hemen başında mesire alanımızın hareketlenmeye başladığı vakitlerde, hafta sonlarında buraya gelen ailelerin çocuklarına, sevgili yavrularımıza muhteşem bir kütüphane daha armağan ediyoruz“ dedi.



“Kepez gençlik şehri, Kepez eğitim şehri”

Kepez’in kütüphaneler şehri olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Kepez gençlik şehri, Kepez eğitim şehri, Kepez bir spor şehri. 2009 yılında yola çıktığımızda ilk bu hedefleri koymuştuk. Böyle bir vizyon hedeflemiştik. O hedeflerimize adım adım ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kent Ormanı’nda açacağımız çocuk kütüphanesi Antalya’ya, Kepez’e hayırlı olsun “ diye konuştu.

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