Sık sık kazaların yaşandığı yaya geçidine ‘BAS-GEÇ’li çözüm

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ölümlü kazaların ardından vatandaşların eylemine sahne olan Hatipler Yenimahalle’de D400 Karayoluna yayalar için BASGEÇ sistemi hayata geçiriliyor. Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, yaya geçidinin bulunduğu yerde, BASGEÇ sisteminin olacağı trafik lambalarının takılması için çalışma başlatıldı.

ManavgatAntalya D400 Karayolu Hatipler Yenimahalle mevkiinde, yaya geçidinde sık sık yaşanan trafik kazalarının azamiye indirilebilmesi için çalışma başlatıldı. Yaşanan ölümlü kazaların ardından mahalle sakinlerinin yolu kapatarak eylem yapmalarının ardından yaya geçidinin bulunduğu yere BASGEÇ sisteminin uygulanacağı trafik lambası konulması için çalışma başlatıldı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaya geçidinin bulunduğu yerde çalışma yapılırken, bu sistemin geçici olduğu, yaya üst geçidinin kısa sürede yapılarak sorunun ortadan kaldırılacağı bildirildi.

Diğer taraftan, bazı yetkililer, araç trafiğinin çok yoğun olduğu bir yerde BASGEÇ sisteminin kazaların artmasına neden olacağı yaya ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini dile getirdiler.

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