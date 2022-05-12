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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da alt geçitler temizleniyor

İHA

Alanya’da alt geçitler temizleniyor

Alanya Belediyesi yaz sezonu öncesi alt geçitlerin temizliğine yoğunlaştı. Ekipler, Alanya genelindeki bütün alt geçitlerin bakım ve onarımını yapmaya devam ediyor.
Alanya Belediyesi yaz sezonu öncesi şehir geneli sahil bandında bulunan 81 adet alt geçidin temizliğini yapıp, boyayarak kötü koku ve görüntünün önüne geçiyor. Turizm sezonun yaklaşması üzerine harekete geçen ekipler, alt geçitlerde detaylı çalışma başlattılar. Konu hakkında Alanya Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada vatandaşlar daha dikkatli olmaya davet edildi. Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, “Alt geçitlerimizde temizlik ve boya çalışması yapıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yaklaşan yaz sezonu öncesi ilçe genelinde ekip sayısını da arttırdık. Alt geçitler nedeniyle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sezon boyunca çalışmalarımız sürecek” dedi.

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