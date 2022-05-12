Enerji ve iklim çalıştayı sona erdi

Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan Enerji Kentler Birliği’nin düzenlediği ve 2 gün süren ‘Belediyeler İçin Enerji ve İklim Çalıştayı’ sona erdi.

Enerji Kentler Birliği üyesi olan 45 belediyeden 49 teknik personelin katıldığı eğitimlerin ilk gününde bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Çalıştayın son gününde ise sahaya çıkan katılımcılar Alanya Güneş Enerji Santrali 1234 ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri’nde incelemelerde bulundular, teknik personel tarafından bilgilendirildiler. 45 farklı belediyeden gelen katılımcılara Alanya Belediyesi’nin Türkiye genelinde öncü olduğu GES ile enerji verimliliği elde edildiği ve enerji tüketimini azaltarak karbondioksit salımını azaltmak hedeflendiği anlatıldı. Teknik gezide GES’in iklim değişikliği politikası açısından yararlı olduğu gibi enerji maliyetlerini düşürme açısından da önemine vurgu yapıldı.

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