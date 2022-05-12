Park halindeki lüks otomobil yandı

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Antalya’da park halindeki yabancı plakalı BMW marka lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Alanya ilçesi Dinek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsveç plakalı park halindeki BMW marka lüks otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İlk müdahalede bulunan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle alevler aracın tamamını sarmadan kontrol altına alındı. Lüks otomobilin motor kısmında çıkan yangının sebebi, itfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemenin sonunda kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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