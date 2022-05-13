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Telefon dolandırıcılarına para kaptırmaktan yaşlı teyzenin ‘fırçası’ sayesinde kurtuldu

İHA

Telefon dolandırıcılarına para kaptırmaktan yaşlı teyzenin ‘fırçası’ sayesinde kurtuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir vatandaş, bankadaki 40 bin TL birikimi ve bir başka bankadan çektiği 32 bin TL krediyi telefon dolandırıcılarına kaptırmaktan son anda kurtuldu. Banka görevlilerinin uyarılarını dikkate almayan vatandaş, sıra bekleyen yaşlı bir teyzenin elindeki telefonu alıp telefon dolandırıcılarına fırça atması ve polisin gelmesiyle parasını kurtardı. Dolandırılmaktan son anda kurtulan Hüseyin Yaman, bir anda kafasının karıştığını ve dolandırıcıların isteklerini yerine getirdiğini belirterek “Banka görevlileri, yaşlı teyze ve son olarak bankaya gelen polisler sayesinde uyandım” dedi.
Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan, aynı zamanda düğünlerde davul çalarak geçimini sağlayan Hüseyin Yaman, bankadaki parasının yanında çektiği krediyi telefon dolandırıcılarına kaptırmaktan son anda kurtuldu. Düğünde davul çaldığı sırada dolandırıcılardan gelen telefon doğrultusunda işini bırakıp Manavgat Emniyet Müdürlüğüne giden Hüseyin Yaman, Emniyet Müdürlüğüne 50 metre mesafede bekletildikten sonra sürekli açık olan telefonda dolandırıcılara kendisine ait hesaplar ve hesabındaki para hakkında bilgi verdi. Dolandırıcıların talimatları doğrultusunda hesabının olduğu bankaya giden Hüseyin Yaman, banka görevlisinin tüm uyarılarına rağmen hesabının vadesini de bozarak 40 bin TL’yi dolandırıcıların verdiği IBAN numarasına yatırdı. Buradan bir başka bankaya giden Hüseyin Yaman, yine aldığı talimatlar doğrultusunda bankadan kredi başvurusunda bulundu ve çıkan 32 bin TL krediyi dolandırıcıların hesabına göndermek istedi. Banka görevlisinin sürekli telefonla konuşarak talimat alması nedeniyle dolandırıldığı konusundaki uyarısını dikkate almayan Hüseyin Yaman, işleme devam etti. Bu sırada bankada sıra bekleyen yaşlı bir kadın, Hüseyin Yaman’ın elinden telefonu alıp, ‘Siz polisseniz gelip parayı buradan alın, dolandırıcılar’ diye bağırması Hüseyin Yaman’ı biraz etkiledi. Buna rağmen işleme devam eden Hüseyin Yaman’ı banka görevlilerinin çağırdığı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri durdurdu. Polisleri karşısında gören Hüseyin Yaman, onların da uyarısıyla çektiği krediyi göndermekten vaz geçerken daha önce diğer bankadan 40 bin TL para yatırdığı hesaba da bloke konulmasını sağladı.

“Kafam doluydu ne yaptığımı bilmiyorum”
Bankadaki işlemlerin ardından, Manavgat Adliyesine gelerek dolandırıcıların yakalanması için şikayette bulunan Hüseyin Yaman “Saat 11.30 gibi düğünde davulzurna çalarken telefon geldi. Telefondaki kişi hemen Asayişe gelmemi söyledi. Davulu bırakıp Asayişe giderken, içeri girmememi 50 metre geride beklememi söyledi. Bu sırada benim kimliğimle telefon kartı alındığını, bu kart ile suç işlendiğini, bu suçu işleyen kişilere operasyon düzenlendiğini söylediler. Acilen hesabım olan bankaya gitmemi ve verdikleri IBAN numarasına hesabımdaki parayı göndermemi, aksi takdirde 7 yıldan başlayan hapis cezası alacağımı söylediler. Bende bankaya gidip banka görevlisinin uyarılarına rağmen 40 bin lirayı çektim ve verdikleri IBAN numarasına yatırdım. Başka bir bankaya gitmemi, aldığım koyunlar için kredi ihtiyacım olduğunu söyleyerek kredi çekmemi istediler. 32 bin lira kredi çektim ve hesaba yatırmak için beklerken görevli beni sürekli dolandırıldığım konusunda uyardı. Yaşlı bir teyze benim elimden telefonu kapıp “Siz polisseniz buraya gelen. Siz dolandırıcısınız” diye bağırdı. Buna rağmen işleme devam ederken Asayişten polisler geldi. Onları görünce dolandırıldığımdan emin oldum. Kredi çekmekten vazgeçtim, parayı yatırdığım hesaba da bloke konulmasını sağladılar. Bu şahısların yakalanmalarını, başkalarının canını yakmalarını engellemek için savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.
Kendisinin bir anda kafasının karıştığını söyleyen Hüseyin Yaman “Vatandaşlarımızdan biz polisiz, savcıyız, askeriz diye telefon açanlara inanmamalarını istiyorum. Hiçbir zaman polis, savcı ve asker vatandaştan para istemez” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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