Konyaaltı’nda İstanbul Nağmeleri konseri

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Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği Nazariyat Korosu 15 Nisan’da İstanbul Nağmeleri Konseri ile sahne alacak. Şef Sonay Koca Mutlu yönetiminde ki konser Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde olacak.

Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği Nazariyat Korosu müzikseverlerle buluşacak. 15 Nisan Pazar günü saat 20.30’da, Sonay Koca Mutlu’nun şefliğindeki konserde sahne alacak koro müzik ziyafeti sunacak. Türk Sanat Müziği’nin sevilen eserlerinin seslendirileceği İstanbul Nağmeleri konseri Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.



“Sahne gençlerin”

Konyaaltı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik dolayısı ile ‘Sahne Senin’ etkinliği çerçevesinde gençleri sahneye davet etti. Düzenlenecek etkinlikte gençler sahne alma fırsatı yakalayacak. 14 Mayıs’ta başvuruları sona erecek etkinliğe katılmak isteyen gençler, online kayıt işlemlerini Konyaaltı belediyesi internet sitesi adresinden veya hizmet numarasını arayarak yapabilecek.

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