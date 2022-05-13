Antalya'da Kaliforniya biberi sezonu sona erdi 7 bin 500 dekar alanda 35 bin ton ürün elde edildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da Kaliforniya biberi sezonu sona erdi 7 bin 500 dekar alanda 35 bin ton ürün elde edildi.

İHA

Antalya'da Kaliforniya biberi sezonu sona erdi 7 bin 500 dekar alanda 35 bin ton ürün elde edildi.

Örtü altı üretimin merkezi Antalya’da, Kaliforniya biberi sezonu sona erdi. Tamamen yurtdışına ihraç edilen Kaliforniya biberinin yüzde 95’i Aksu’da üretiliyor. Sezonda 7 bin 500 dekar alanda üretimi yapılan Kaliforniya biberinden 35 bin ton ürün elde edildi.
Seraları solarizasyon için dinlenmeye bırakan üreticiler, Ağustos ayında ilk fidelerini toprakla buluşturacaklar. Antalya’nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde üreticilik yapan Ömer Akcan, “Kaliforniya sezonunun sonuna geldik. Toplamda 250 dekar alanda Kaliforniya biberi üretiyoruz. Seralarımızı dinlendirmeye solarizasyon işlemine geçiriyoruz. Fidelerimizi söküyoruz” dedi.

En çok Avrupa’ya ihracat
Bu sene Avrupa ülkelerine çok fazla ihracat yapıldığını kaydeden Ömer Akcan, “Bu sene Rusya, Balkan ülkeleri, Avrupa ülkelerine Kaliforniya biberini sattık. Avrupa ülkesi çok aktif olmadığımız bir pazardı. Bu sene Rusya ile yaşadığımız sıkıntı zamanlarında Avrupa ülkelerine ihracatımızı gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“Savaş olumsuz etkiledi”
RusyaUkrayna savaşının Kaliforniya biberi ihracatını olumsuz yönde etkilediğini belirten Akcan, “O dönem fiyatlar yarı yarıya düştü. 23 TL’den satılan ürün, savaşın çıkması ile birlikte anında 12 TL’ye düştü. 10 gün bu şeklide devam etti. Şu anda satışlarımızın sonuna geldik. 1 ton topluyorsak 500 kilogram ancak satış yapabiliyoruz. Bir sonraki dikim zamanı olan Temmuz ayı sonu itibariyle hazırlıklarımıza başlayacağız. Ağustos ayı itibariyle de fidelerimizi toprakla buluşturacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nuri Şahin bir rekora daha hazırlanıyor
YEREL HABERLER Nuri Şahin bir rekora daha hazırlanıyor
Kumluca’da zararlı böceklere karşı 7 bin 200 adet yararlı böcek doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Kumluca’da zararlı böceklere karşı 7 bin 200 adet ...
Konyaaltı’nda İstanbul Nağmeleri konseri
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda İstanbul Nağmeleri konseri
Telefon dolandırıcılarına para kaptırmaktan yaşlı teyzenin ‘fırçası’ sayesinde kurtuldu
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcılarına para kaptırmaktan yaşlı ...
Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
Terhisine 70 gün kala ölen asker, 11 yıl sonra şehit sayıldı
YEREL HABERLER Terhisine 70 gün kala ölen asker, 11 yıl sonra şehit ...
Park halindeki lüks otomobil yandı
YEREL HABERLER Park halindeki lüks otomobil yandı
Edanur´u öldüren sanığa müebbet
YEREL HABERLER Edanur´u öldüren sanığa müebbet
Enerji ve iklim çalıştayı sona erdi
YEREL HABERLER Enerji ve iklim çalıştayı sona erdi
Mantar Üreticisilerine ışıklı tuzak, dezenfektan ve nematod dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Mantar Üreticisilerine ışıklı tuzak, dezenfektan ve ...
Kumluca’da Orman İşletme personellerine yangınlara yönelik işbaşı eğitim
YEREL HABERLER Kumluca’da Orman İşletme personellerine yangınlara ...
Alanya’da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt yakalandı
Alanya’da alt geçitler temizleniyor
YEREL HABERLER Alanya’da alt geçitler temizleniyor
ALKÜ’de Fen ve Matematik Sokağı açıldı
YEREL HABERLER ALKÜ’de Fen ve Matematik Sokağı açıldı
İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nden yılsonu sergisi
YEREL HABERLER İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nden yılsonu sergisi
Engelli bireylere Müzecilik ve Kültürel Miras Eğitimi
YEREL HABERLER Engelli bireylere Müzecilik ve Kültürel Miras Eğitimi
Sık sık kazaların yaşandığı yaya geçidine ‘BAS-GEÇ’li çözüm
YEREL HABERLER Sık sık kazaların yaşandığı yaya geçidine ‘BAS-GEÇ’li ...
Başkan Esen: “Gastronomide en iyisi olmalıyız”
YEREL HABERLER Başkan Esen: “Gastronomide en iyisi olmalıyız”
BAİB'den Güney Kore’ye kiraz ihracatı çalışmaları Güney Kore Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı heyeti Isparta'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER BAİB'den Güney Kore’ye kiraz ihracatı ...
Kepez’de otodrag heyecanı
YEREL HABERLER Kepez’de otodrag heyecanı
Gençler Avrupa’yı tanıyacak
YEREL HABERLER Gençler Avrupa’yı tanıyacak
Astım hastası çocuk yatağında ölü bulundu
YEREL HABERLER Astım hastası çocuk yatağında ölü bulundu
Kedisi için ısıttığı sütü ocakta unuttu, binada panik yaşandı Daha önce de doğalgazı açık bırakan unutkan komşu bina sakinlerini sokağa döktü
YEREL HABERLER Kedisi için ısıttığı sütü ocakta unuttu, binada panik ...
Mutfak tüplerine dadanan hırsız polisten kaçamadı Güvenlik kameralarına ikinci kez yakalanan hırsız tutuklandı Cezaevinden çıkan tüp hırsızı yine tüp çalmak suçundan cezaevinde
YEREL HABERLER Mutfak tüplerine dadanan hırsız polisten ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.