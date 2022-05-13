Su tankları arasında sıkışan kedi için seferber oldular

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet İSTEK/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, restoranın 2 dev su tankının arasına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Restoranın bodrum katından sürekli kedi sesi gelmesi, işletme sahiplerini şaşırttı. Depoda arama yapıldı fakat kedi bulunamadı. Sesler ikinci gün de devam edince kedinin, 2 dev su tankının arasında sıkıştığı fark edildi. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye kurtarma ekibi, kediyi 30 dakika süren çabanın ardından kurtardı. Kedi ise dışarı çıkarılmak istendiği sırada kaçtı. Bir süre bodrum katında gezen kedinin daha sonra dışarı çıktığı görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2022-05-13 11:56:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.