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Antalya’da ‘Tarım Çalıştayı' 11 Büyükşehir Belediyesi’nin tarım temsilcileri Antalya’da buluştu

İHA

Antalya’da ‘Tarım Çalıştayı' 11 Büyükşehir Belediyesi’nin tarım temsilcileri Antalya’da buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 11 Büyükşehir Belediyesi’nin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanları “Tarım Çalıştayı”nda bir araya geldi. Çalıştayda belediyeler yerelden kalkınma hedefiyle hayata geçirilen projeleri anlatarak, yapılan çalışmaları paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) 11 Büyükşehir Belediyesi’nin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanları’nın katılımıyla gerçekleşen ‘Tarım Çalıştayı’nın 5’incisi Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 11 Büyükşehir Belediye’nin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanları ve İzmit Belediyesi katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tarım projelerini anlattı.

“Antalya’da tarıma önemli destek”
Seda Özel, Antalya’da yerelden kalkınma projeleri ile tarıma önemli destekler verdiklerini kaydetti. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Özel, “Büyükşehir Belediyesi olarak Muhittin Başkanımızın tarıma verdiği destek ile çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Güneş Enerji Santrali, tarımsal sulama, arıcılık, tohum, gübre, hayvancılık, fide desteği, dijital tarım uygulamaları gibi birçok alanda üreticimizi ve çiftçimizi destekliyoruz. Tüm ekiplerimiz sahada vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim kurarak, saha çalışmalarıyla vatandaşımıza teknik destek veriyor. Bu toplantılarla diğer belediyelerimizle de ortak projeler üretiyor ve geliştiriyoruz. Güzel sonuçlar elde ediyoruz” dedi.

“Bilgi ve birikimler paylaşılıyor”
Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise tarım ve gıdanın son yıllarda dünyanın en önemli konularından biri olduğunu söyledi. 11 Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleri ile iyi bir koordinasyon sağladığını aktaran Orhan Sarıbal, “Farklı bölgelerden gelip kendi projelerini ortaya koyan, diğer belediyelerimizin buralardan yararlanabileceği projeler var mı buna bakıyoruz. Arkadaşlarımızın bilgi ve birikimlerini ortaya koyduğu bir çalışma oluyor. Antalya Büyükşehir Belediyemiz çok güzel bir ev sahipliği gerçekleştiriyor. Belediyelerimizde uyguladığımız projeler büyük tarım politikalarının bir parçasıdır” diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin önemli tarım projeleri olduğuna dikkat çeken milletvekili Sarıbal, “Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin GES projeleriyle elde ettiği başarı muhteşem. Antalya, GES projesiyle çiftçinin enerji maliyetini minimize etmiştir ve su kullanmayı sağlamıştır. Buna ilaveten yaptığı göletler, kapalı sulama sistemi ile tarıma desteği ile tohum, fide desteği gibi projeler çok kıymetli projelerdir. Antalya tarımda çok önemli, çok ciddi çalışmalar sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve tüm ekibine çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi.

“Ortak çalışmalar yapılıyor”
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Sibel Benek ise Tarım Çalıştayı’na ilişkin “Hangi belediyemiz hangi projeleri hayata geçirmiş bunları paylaşıyoruz. Bizlerin örnek alabileceği projeler var mı, bunları analiz ediyoruz. Daha sonra kendi şehrimizde bunları teknik ekibimizle analiz ediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ortak projelerde hayata geçiriyoruz. Son olarak ipekböcekçiliği fidan desteği sağladık. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kapalı sulama sistemi gibi önemli projeleri var. Çiftçiye, üreticiye ve hayvancılık alanında güzel destekler sağlanıyor” şeklinde konuştu.

“Tarıma yön verecek projeler”
Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem ise, “Bu toplantılar ile Büyükşehir Belediyeleri olarak beraber neler yapabiliyoruz, tarımda daha ileri nasıl çalışmalar yapabiliriz bunları değerlendiriyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak “Toprağını Satma, Ürününü Sat, Kırsalda Üret, Kıyıda Tüket” sloganları bize tarım projelerimizde rehber oluyor. Türkiye tarımına yön verecek iyi projeler sunarak illerimizde uygulayabileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

“Belediyeler projelerini anlattı”
Tarım Çalıştayı’na ilçe belediyesi olarak davet edilen İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya'da böyle bir toplantıda olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek Antalya Büyükşehir Belediyesi ile karşılıklı proje çalışmalarının olduğunu dile getirdi.
Gün boyu süren toplantıda 11 Büyükşehir Belediyesi’nin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanları yaptıkları çalışmalarını paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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