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Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu sezon hazırlık toplantısı yaptı

İHA

Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu sezon hazırlık toplantısı yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu 2022’in ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, yaz sezonu öncesi Konyaaltı Sahili’nde yapılan hazırlıklar hakkında denetleme kurulu bilgilendirildi.
Sivil Toplum Kuruluşları ve kurum temsilcilerinden oluşan Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu yılın ilk toplantısını Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Çiğdem Hacıoğlu, belediyenin ilgili daire başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, Konyaaltı Sahili’nde yapılan sezona hazırlık çalışmaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

“Konyaaltı’nda üst seviye hizmet için çalışıyoruz”
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, yaz sezonu öncesi Konyaaltı Sahili’nde yapılan hazırlıkların bilgilendirilmesi ve denetleme kurulu üyelerinin görüşleri alınarak yapılması amacıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Atasoy, şunları söyledi: “ STK temsilcileri ve kurum yöneticileri ve tüm paydaşlarla görüş alışverişinde bulunduk. Dünyaca ünlü Konyaaltı plajının en iyi şekilde hizmet sunabilmesi memnuniyetin daha üst seviyelere çıkarılabilmesi için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in öncülüğünde bütün ekip arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

“Sahilde a’den z’ye bakım çalışması yapıldı”
Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Çiğdem Hacıoğlu, sezon öncesinde sahilde yapılan çalışmalar ile ilgili bir sunum yaptı. Hacıoğlu, sahilde bulunan 49 giyinme kabini, 37 cankurtaran kulesi, 85 adet duş ünitesi, ücretsiz hizmet veren 11 tuvalet, 23 ayrı çocuk oyun alanı, 15 ayrı alanda bulunan spor grupları, 4 basketbol, 1 futbol sahası ve 1 tenis kortunda periyodik olarak bakım ve onarım çalışması ile peyzaj çalışmasının gerçekleştiğini ifade etti. Çiğdem Hacıoğlu ayrıca, sahile 50 tane ilave giyinme kabini ile uygun noktalarda yine ilave tuvalet ve bebek bakım odaları yapılması konusunda çalışmaların devam ettiğini de belirtti.

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