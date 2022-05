Antalya'da 2 çocuk annesi Sema Özen, görevi başında vefat eden eşinin yerine seçildiği muhtarlıkta 7 gün 24 saat çalışıyor. 3 yıldır görevini başarıyla yürüten Özen, "Öyle sabah açıp da akşam 17.00’da mesaim bitmiyor. Gelenler ‘Muhtarım, yenge, abla' diye hitap ediyorlar" dedi.

Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi muhtarlığını 31 Mart Mahallesi İdareler Seçimlerinde Mehmet Özen kazandı. 3 yıl görevini başarıyla yapan Özen, 2017 yılında görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Görevi birinci aza yürütmeye devam etti. Mehmet Özen’in eşi 49 yaşındaki Sema Özen, hayat arkadaşının vefatının ardından bir süre kendini toparlayamadı. 2 çocuğu ve mahallelinin desteğiyle toparlanan Özen, iş aramaya başladı. Çeşitli iş girişimlerinde bulunan Sema Özen, çok da uzak olmadığı muhtarlık görevine mahalle sakinlerinin desteğiyle talip oldu ve girdiği seçimi kazandı. Mahallenin ilk kadın muhtarı seçilen Özen, eşinin izinden devam ederek, kalan projeleri tamamlamak için kolları sıvadı. Bin 600 kişilik mahallenin 24 saat emrinde bulunan Özen, 3 yıldır görevini başarıyla yürütürken, taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor.



Eşinin yerine seçildi

Sema Özen, eşinin mahalleyi marka yapmak için bu yola çıktığını ve 3 yıllık bir serüveni olduğunu söyledi. Eşinin mahalleye verdiği tüm vaatlerini yerine getirdiğini dile getiren Özen, spor salonu, muhtar evi, kuşlar, asfalt, yol, şenlikler, kanalizasyon hatları, imar sorunlarını çözmek için çalışmalar yaptığını hatırlattı. Eşinin 17 Mayıs 2017 tarihinde görevi başına geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybettiğini anlatan Özen, “Eşimin yerine birinci aza göreve geçti. Ama benim muhtarlık gibi bir durum aklımda yoktu. Eşimin ölüm sürecini zor atlattım, hem çocuklarıma hem çevreme faydalı olabilmek adına bir şeyler yapmam gerektiğinin farkına vardım. Ayağa kalkmam gerekiyordu. Muratpaşa Belediyesinden iş talebinde bulundum ve destek olacaklarını söylediler. Ama mahallem ve çocuklarım beni muhtar olarak görmek istediler” dedi.



Sağlık ocağının açılmasını istiyor

Hem eşinin en önemli vaadi olan sağlık ocağını yerine getirmek hem de destekleri geri çevirmemek adına göreve talip olduğunu ifade eden Özen, “Eşimin yolunda ilerlemek istedim. Şu an benimle çok gurur duruyorum, her zaman onun desteğini hissediyorum. O yanımızda yok ama ondan öğrendiklerime yoluma devam ediyorum. Emanetini en iyi şekilde yürütmeye devam ediyorum. İnşallah mahalle sakinlerim de çalışmalarımdan memnundur. Onların sorunlarını çözmek, isteklerimi yerine getirmek için durmadan çalışıyorum” diye konuştu.



"'Abla, yenge' diyorlar"

Muhtarlık görevine çok uzak olmadığını anlatan Sema Özen, “‘Kadın muhtar olmak zor mu diye’ soranlar oluyor. Zor değil, ilk başta kadın muhtar olur mu diyenler oldu ama. Kadın her şeyi yapabilir muhtarlığı neden yapamasın ki? Görevimi severek yapıyorum mahallemle aile gibiyim Herkesin evine rahatlıkla girip çıkabiliyorum. Onlar buraya gelebiliyor. 724 saat muhtarlık yapıyorum. Öyle sabah açıp da akşam 17.00’da mesaim bitmiyor. 24 saat muhtarlık hep açık bundan da gurur duyuyorum. Mahallenin ilk kadın muhtarıyım. ‘Muhtarım, yenge, abla” diye hitap edenler var. Eşime de ‘atom karınca’ derlerdi. Ben de eşim gibi durmuyorum. Evde hasta yattığım zaman bile, görevimin başında değilim diye kendimi kötü hissediyorum” dedi.



Projelerini anlattı

Özen, görevinde 3 yılı geride bıraktığını belirterek, “Drenaj ve asfalt çalışmalarına devam ettik. Eşimin emaneti olan sağlık ocağını tamamlamak bana nasip oldu. İmar çalışmalarına devam ettik. Bu sağlık ocağının bir an önce açılmasını istiyorum. Devletin anaokulu, kreş, kütüphane ve bir sosyal alan yapılmasın için gayret göstereceğim" diye konuştu.



"Muhtarlığın yolunu bilmezdik"

Muhtarlığa gelen Hülya Çetin, "Kolay değil muhtarlık, Sema hiç yerinde durmuyor. Biz yaz kış evdeyken o hep dışarıda. Bir sonraki dönemde de aday olmasını istiyoruz. Daha önce muhtarlığın yolunu bilmezdik. Şimdi mahalleli birbiriyle kaynaştı, samimi bir ortam oldu. Kadın muhtarımız herkes ilgileniyor. Şanslıyız" ifadelerine yer verdi.



"Bayanlar için iyi oldu"

Muhtar özen ile gurur duyduklarını dile getiren Nuriye Aka, "Biz çok memnunuz, her zaman onun arkasındayız. Kadın muhtar olunca muhtarlığa daha fazla geliyoruz. Bayanlar için de iyi oldu. Çalışmaları da hep bizler için" değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.