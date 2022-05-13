Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görev başında vefat eden eşinin yerine seçildiği muhtarlıkta 24 saat mesaide Mahalleli 'Ancak sen yapabilirsin' dedi, oyları alıp kocasının yerine muhtar oldu 2 çocuk annesi kadın, eşinin yerine seçildiği muhtarlıkta eşinin yarım kalan projeleri için çalışıyor Muhtarlıkta ziyaretçisi bitmeyen Sema Özen, eşinin hayali olan sağlık ocağını açmak için ise gün sayıyor Mahalleli, "Muhtarım, yenge, abla" diye hitap ediyor

İHA

Görev başında vefat eden eşinin yerine seçildiği muhtarlıkta 24 saat mesaide Mahalleli 'Ancak sen yapabilirsin' dedi, oyları alıp kocasının yerine muhtar oldu 2 çocuk annesi kadın, eşinin yerine seçildiği muhtarlıkta eşinin yarım kalan projeleri için çalışıyor Muhtarlıkta ziyaretçisi bitmeyen Sema Özen, eşinin hayali olan sağlık ocağını açmak için ise gün sayıyor Mahalleli, "Muhtarım, yenge, abla" diye hitap ediyor

Antalya'da 2 çocuk annesi Sema Özen, görevi başında vefat eden eşinin yerine seçildiği muhtarlıkta 7 gün 24 saat çalışıyor. 3 yıldır görevini başarıyla yürüten Özen, "Öyle sabah açıp da akşam 17.00’da mesaim bitmiyor. Gelenler ‘Muhtarım, yenge, abla' diye hitap ediyorlar" dedi.
Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi muhtarlığını 31 Mart Mahallesi İdareler Seçimlerinde Mehmet Özen kazandı. 3 yıl görevini başarıyla yapan Özen, 2017 yılında görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Görevi birinci aza yürütmeye devam etti. Mehmet Özen’in eşi 49 yaşındaki Sema Özen, hayat arkadaşının vefatının ardından bir süre kendini toparlayamadı. 2 çocuğu ve mahallelinin desteğiyle toparlanan Özen, iş aramaya başladı. Çeşitli iş girişimlerinde bulunan Sema Özen, çok da uzak olmadığı muhtarlık görevine mahalle sakinlerinin desteğiyle talip oldu ve girdiği seçimi kazandı. Mahallenin ilk kadın muhtarı seçilen Özen, eşinin izinden devam ederek, kalan projeleri tamamlamak için kolları sıvadı. Bin 600 kişilik mahallenin 24 saat emrinde bulunan Özen, 3 yıldır görevini başarıyla yürütürken, taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor.

Eşinin yerine seçildi
Sema Özen, eşinin mahalleyi marka yapmak için bu yola çıktığını ve 3 yıllık bir serüveni olduğunu söyledi. Eşinin mahalleye verdiği tüm vaatlerini yerine getirdiğini dile getiren Özen, spor salonu, muhtar evi, kuşlar, asfalt, yol, şenlikler, kanalizasyon hatları, imar sorunlarını çözmek için çalışmalar yaptığını hatırlattı. Eşinin 17 Mayıs 2017 tarihinde görevi başına geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybettiğini anlatan Özen, “Eşimin yerine birinci aza göreve geçti. Ama benim muhtarlık gibi bir durum aklımda yoktu. Eşimin ölüm sürecini zor atlattım, hem çocuklarıma hem çevreme faydalı olabilmek adına bir şeyler yapmam gerektiğinin farkına vardım. Ayağa kalkmam gerekiyordu. Muratpaşa Belediyesinden iş talebinde bulundum ve destek olacaklarını söylediler. Ama mahallem ve çocuklarım beni muhtar olarak görmek istediler” dedi.

Sağlık ocağının açılmasını istiyor
Hem eşinin en önemli vaadi olan sağlık ocağını yerine getirmek hem de destekleri geri çevirmemek adına göreve talip olduğunu ifade eden Özen, “Eşimin yolunda ilerlemek istedim. Şu an benimle çok gurur duruyorum, her zaman onun desteğini hissediyorum. O yanımızda yok ama ondan öğrendiklerime yoluma devam ediyorum. Emanetini en iyi şekilde yürütmeye devam ediyorum. İnşallah mahalle sakinlerim de çalışmalarımdan memnundur. Onların sorunlarını çözmek, isteklerimi yerine getirmek için durmadan çalışıyorum” diye konuştu.

"'Abla, yenge' diyorlar"
Muhtarlık görevine çok uzak olmadığını anlatan Sema Özen, “‘Kadın muhtar olmak zor mu diye’ soranlar oluyor. Zor değil, ilk başta kadın muhtar olur mu diyenler oldu ama. Kadın her şeyi yapabilir muhtarlığı neden yapamasın ki? Görevimi severek yapıyorum mahallemle aile gibiyim Herkesin evine rahatlıkla girip çıkabiliyorum. Onlar buraya gelebiliyor. 724 saat muhtarlık yapıyorum. Öyle sabah açıp da akşam 17.00’da mesaim bitmiyor. 24 saat muhtarlık hep açık bundan da gurur duyuyorum. Mahallenin ilk kadın muhtarıyım. ‘Muhtarım, yenge, abla” diye hitap edenler var. Eşime de ‘atom karınca’ derlerdi. Ben de eşim gibi durmuyorum. Evde hasta yattığım zaman bile, görevimin başında değilim diye kendimi kötü hissediyorum” dedi.

Projelerini anlattı
Özen, görevinde 3 yılı geride bıraktığını belirterek, “Drenaj ve asfalt çalışmalarına devam ettik. Eşimin emaneti olan sağlık ocağını tamamlamak bana nasip oldu. İmar çalışmalarına devam ettik. Bu sağlık ocağının bir an önce açılmasını istiyorum. Devletin anaokulu, kreş, kütüphane ve bir sosyal alan yapılmasın için gayret göstereceğim" diye konuştu.

"Muhtarlığın yolunu bilmezdik"
Muhtarlığa gelen Hülya Çetin, "Kolay değil muhtarlık, Sema hiç yerinde durmuyor. Biz yaz kış evdeyken o hep dışarıda. Bir sonraki dönemde de aday olmasını istiyoruz. Daha önce muhtarlığın yolunu bilmezdik. Şimdi mahalleli birbiriyle kaynaştı, samimi bir ortam oldu. Kadın muhtarımız herkes ilgileniyor. Şanslıyız" ifadelerine yer verdi.

"Bayanlar için iyi oldu"
Muhtar özen ile gurur duyduklarını dile getiren Nuriye Aka, "Biz çok memnunuz, her zaman onun arkasındayız. Kadın muhtar olunca muhtarlığa daha fazla geliyoruz. Bayanlar için de iyi oldu. Çalışmaları da hep bizler için" değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Tütüncü: “95 bin esnafımıza hizmete devam”
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü: “95 bin esnafımıza hizmete devam”
Dere yatağında mahsur kalan köpekleri Konyaaltı Belediyesi kurtardı
YEREL HABERLER Dere yatağında mahsur kalan köpekleri Konyaaltı ...
TÜRSAB Denetim Kurulu Başkanı Özden: "Master turnuvaları turizm çeşitliliği sağlıyor"
YEREL HABERLER TÜRSAB Denetim Kurulu Başkanı Özden: "Master ...
Türkiye, yeşil dönüşüm sürecini OSB’lerle fırsata çevirecek
YEREL HABERLER Türkiye, yeşil dönüşüm sürecini OSB’lerle fırsata ...
Pişkin hırsızdan gazetecilere: "Çek çek Antalya yakışıklı görsün" 33 farklı hırsızlık olayına karışan 11 şüpheli, 130 polisin katıldığı, 'bahar temizliği' operasyonuyla yakalandı Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri görüntü alan gazetecilere: "Çek çek Antalya yakışıklı görsün, bakayım nasıl çıkmışım, yakışıklıyım ya beni çekiyorlar"
YEREL HABERLER Pişkin hırsızdan gazetecilere: "Çek çek Antalya ...
Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu sezon hazırlık toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu sezon ...
Türkiye, yeşil dönüşüm sürecini OSB´lerle fırsata çevirecek
YEREL HABERLER Türkiye, yeşil dönüşüm sürecini OSB´lerle fırsata ...
Antalya’da ‘Tarım Çalıştayı' 11 Büyükşehir Belediyesi’nin tarım temsilcileri Antalya’da buluştu
YEREL HABERLER Antalya’da ‘Tarım Çalıştayı' 11 Büyükşehir ...
Su tankları arasında sıkışan kedi için seferber oldular
YEREL HABERLER Su tankları arasında sıkışan kedi için seferber ...
Muratpaşa 3. Çevre Festivali kapılarını açtı
YEREL HABERLER Muratpaşa 3. Çevre Festivali kapılarını açtı
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: “Yunusların teknelerle yarışı kaybedince intihar ettiği inancı yanlış” “Yunusların en sevdikleri oyunlardan bir tanesi teknelerle yarışmak” “Güçsüz ve hasta olduklarında ya da sağlık durumlarında herhangi bir değişiklik yaşandığında bu tür memeli hayvanlar akciğer solunumu yaptıkları için kıyıya yönelirler”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: “Yunusların teknelerle ...
Op. Dr. Deniz Dilek: “Piezo bir ameliyat tekniği değil, ameliyatta kullanılan bir cihaz” "İyileşme süresini etkiliyor, olmazsa olmaz değil "
YEREL HABERLER Op. Dr. Deniz Dilek: “Piezo bir ameliyat tekniği ...
Okulda 4 arkadaşının dövdüğü Ali Emir'in boynu kırıldı
YEREL HABERLER Okulda 4 arkadaşının dövdüğü Ali Emir'in boynu ...
Antalya'da Kaliforniya biberi sezonu sona erdi 7 bin 500 dekar alanda 35 bin ton ürün elde edildi.
YEREL HABERLER Antalya'da Kaliforniya biberi sezonu sona erdi 7 bin ...
Nuri Şahin bir rekora daha hazırlanıyor
YEREL HABERLER Nuri Şahin bir rekora daha hazırlanıyor
Kumluca’da zararlı böceklere karşı 7 bin 200 adet yararlı böcek doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Kumluca’da zararlı böceklere karşı 7 bin 200 adet ...
Konyaaltı’nda İstanbul Nağmeleri konseri
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda İstanbul Nağmeleri konseri
Telefon dolandırıcılarına para kaptırmaktan yaşlı teyzenin ‘fırçası’ sayesinde kurtuldu
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcılarına para kaptırmaktan yaşlı ...
Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
Terhisine 70 gün kala ölen asker, 11 yıl sonra şehit sayıldı
YEREL HABERLER Terhisine 70 gün kala ölen asker, 11 yıl sonra şehit ...
Park halindeki lüks otomobil yandı
YEREL HABERLER Park halindeki lüks otomobil yandı
Edanur´u öldüren sanığa müebbet
YEREL HABERLER Edanur´u öldüren sanığa müebbet
Enerji ve iklim çalıştayı sona erdi
YEREL HABERLER Enerji ve iklim çalıştayı sona erdi
Mantar Üreticisilerine ışıklı tuzak, dezenfektan ve nematod dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Mantar Üreticisilerine ışıklı tuzak, dezenfektan ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.