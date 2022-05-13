Jandarmadan düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması

Antalya’da ‘Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması’ çerçevesinde 6 bin 817 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. İkamet etmeleri gereken illerde olmayıp Antalya’da olan 39 Suriye uyruklu şahsa tebligat yapıldı. Uygulamada, 10 sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 12 Mayıs Perşembe günü yapılan “Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” çerçevesinde 167 ekip, 520 personel ile 206 uygulama noktasında gerçekleştirilen faaliyette 6 bin 778 Türk vatandaşı ve 39 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 6 bin 817 şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan sorguda çeşitli suçlardan aranan 9 Türk vatandaşı şahıs ve 1 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

Öte yandan, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna Muhalefet suçundan 39 Suriye uyruklu şahsa Geçici Koruma Kimlik Belgelerinde belirtilen ikamet etikleri illere gitmeleri hususunda tebligat yapıldı. Yapılan trafik kontrollerinde 10 sürücüye toplamda 2 bin 62 TL cezai işlem uygulandı. 143 metruk bina ve 255 umuma açık yerin kontrolü yapıldı.

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