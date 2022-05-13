ALKÜ’de Hemşireler Haftası etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ALKÜ’de Hemşireler Haftası etkinliği

İHA

ALKÜ’de Hemşireler Haftası etkinliği

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) Hemşireler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından Hemşirelik Günü çerçevesinde bir konferans düzenlendi. ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayriye Ünlü, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan ve Hemşireyi “Kız Kardeş” olarak tanımlayan Rektör Kalan, “Hemşire aslında bizim kültürümüze çok daha yakın çok daha güzel bir anlama sahip. Hemşire bizim dilimizde kız kardeş demektir. Bizim toplumsal hayatımızda da oynadığı rolünde en güzel ifadesi bu olsa gerek. Dolayısıyla bizim hayatımıza dokunan, bizim sağlıkla buluşmamıza vesile olan kız kardeşimiz kadar yakın bu meslek grubunun 12 Mayıs Hemşirelik Gününü kutluyorum” dedi.

“Hemşirelere ne kadar teşekkür etsek azdır”
“Bu özel gün, hemşirelerin toplum sağlığına verdiği ve verebileceği önemli katkıları herkese anımsatmak için kutlanmakta, hemşirelik haftası boyunca ise hemşirelik mesleğinin toplum yararına gelişiminin önündeki engellere toplumun ve ilgililerin dikkati çekilmektedir” diyerek sözlerine devam eden Rektör Kalan, “Covid19 pandemisinde ön safta çalışan meslek gruplarından biri olan ve hastalara, bizlere aralıksız hizmet sunan hemşirelerimizin bu süreçte ne kadar önemli bir meslek icra ettikleri tüm toplumlarda bir kez daha görüldü. Üstelik hemşirelerimiz verdikleri tüm mücadelede kendilerinden ve ailelerinden fedakarlıkta bulunarak bu hizmetleri yerine getirdi. Pandemi döneminde üstün çabalarıyla yanımızda olan, insana hak ettiği hizmet onurunu sağlayan, büyük bir emek ve özveriyle çok kıymetli mesleklerini icra eden, tüm klinisyen, akademisyen ve öğrenci hemşirelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştu.

“Hemşirelik çok yönlü bir meslektir”
Programda bir konuşma gerçekleştiren ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayriye Ünlü, “Hemşirelik mesleği, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan sevgisi, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içeren çok yönlü bir profesyonel bir meslektir. Günümüzde modern bilgi ve donanıma sahip hemşireler; birey, aile ve toplumun mevcut ve olabilecek sağlık sorunlarına bütüncül ve hümanistik bir yaklaşımla din, dil, ırk, ayrımı gözetmeksizin “Herkes İçin Sağlık” ilkesi doğrultusunda hizmet vermektedir.” dedi. Konuşmasının devamında Ünlü, etkinliğin düzenlenmesinde katkı veren Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan’a, daire başkanlarına, hastaneleri temsil eden meslektaşlarına ve çalıştıkları kurumlara, katılımcılara, meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Dijle Ayar da, “1218 Mayıs Hemşirelik Haftası, bireylerin ve toplumların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele eden hemşirelerin, toplum sağlığına verdiği ve verebileceği önemli katkıları herkese anımsatmak için kutlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından ALKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinin müzik dinletisi ile devam etti. Dinletinin ardından ise “Hemşire Olarak Covid19 Deneyimlerimiz” adlı panel oturumuna geçildi. Program daha sonra “Psikodrama İle ... Ben Kimim?”, “Günümüzde Hemşire Olmak” adlı panel oturumuyla ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İngiltere’nin köklü kulüplerinden Hull Cıty’e ilk kez bir Türk markası sponsor oldu
YEREL HABERLER İngiltere’nin köklü kulüplerinden Hull Cıty’e ilk kez ...
Antalya'da korkunç olay Cinnet getiren anne 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü Olay aynı evde yaşayan kadının annesinin damadını aramasıyla ortaya çıktı Katil zanlısı anne jandarma tarafından gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da korkunç olay Cinnet getiren anne 2 ...
ALKÜ Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Tatar getirildi
YEREL HABERLER ALKÜ Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. ...
14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu ALKÜ’de
YEREL HABERLER 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu ALKÜ’de
Jandarmadan düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur ...
Taşlı sopalı kavgada 10 yaralı, 8 gözaltı
YEREL HABERLER Taşlı sopalı kavgada 10 yaralı, 8 gözaltı
Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı, 8 gözaltı Sokak ortasındaki taşlı sopalı kavgada yaralananlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı, 8 ...
Aydınlatma direğine ve trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü, hastanede yaşam mücadelesi veriyor Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı Sürücü direğe çarptı motosiklet altından fırlayıp sürüklendi
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine ve trafik levhasına çarpan ...
Görev başında vefat eden eşinin yerine seçildiği muhtarlıkta 24 saat mesaide Mahalleli 'Ancak sen yapabilirsin' dedi, oyları alıp kocasının yerine muhtar oldu 2 çocuk annesi kadın, eşinin yerine seçildiği muhtarlıkta eşinin yarım kalan projeleri için çalışıyor Muhtarlıkta ziyaretçisi bitmeyen Sema Özen, eşinin hayali olan sağlık ocağını açmak için ise gün sayıyor Mahalleli, "Muhtarım, yenge, abla" diye hitap ediyor
YEREL HABERLER Görev başında vefat eden eşinin yerine seçildiği ...
Başkan Tütüncü: “95 bin esnafımıza hizmete devam”
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü: “95 bin esnafımıza hizmete devam”
Dere yatağında mahsur kalan köpekleri Konyaaltı Belediyesi kurtardı
YEREL HABERLER Dere yatağında mahsur kalan köpekleri Konyaaltı ...
TÜRSAB Denetim Kurulu Başkanı Özden: "Master turnuvaları turizm çeşitliliği sağlıyor"
YEREL HABERLER TÜRSAB Denetim Kurulu Başkanı Özden: "Master ...
Türkiye, yeşil dönüşüm sürecini OSB’lerle fırsata çevirecek
YEREL HABERLER Türkiye, yeşil dönüşüm sürecini OSB’lerle fırsata ...
Pişkin hırsızdan gazetecilere: "Çek çek Antalya yakışıklı görsün" 33 farklı hırsızlık olayına karışan 11 şüpheli, 130 polisin katıldığı, 'bahar temizliği' operasyonuyla yakalandı Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri görüntü alan gazetecilere: "Çek çek Antalya yakışıklı görsün, bakayım nasıl çıkmışım, yakışıklıyım ya beni çekiyorlar"
YEREL HABERLER Pişkin hırsızdan gazetecilere: "Çek çek Antalya ...
Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu sezon hazırlık toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu sezon ...
Türkiye, yeşil dönüşüm sürecini OSB´lerle fırsata çevirecek
YEREL HABERLER Türkiye, yeşil dönüşüm sürecini OSB´lerle fırsata ...
Antalya’da ‘Tarım Çalıştayı' 11 Büyükşehir Belediyesi’nin tarım temsilcileri Antalya’da buluştu
YEREL HABERLER Antalya’da ‘Tarım Çalıştayı' 11 Büyükşehir ...
Su tankları arasında sıkışan kedi için seferber oldular
YEREL HABERLER Su tankları arasında sıkışan kedi için seferber ...
Muratpaşa 3. Çevre Festivali kapılarını açtı
YEREL HABERLER Muratpaşa 3. Çevre Festivali kapılarını açtı
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: “Yunusların teknelerle yarışı kaybedince intihar ettiği inancı yanlış” “Yunusların en sevdikleri oyunlardan bir tanesi teknelerle yarışmak” “Güçsüz ve hasta olduklarında ya da sağlık durumlarında herhangi bir değişiklik yaşandığında bu tür memeli hayvanlar akciğer solunumu yaptıkları için kıyıya yönelirler”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: “Yunusların teknelerle ...
Op. Dr. Deniz Dilek: “Piezo bir ameliyat tekniği değil, ameliyatta kullanılan bir cihaz” "İyileşme süresini etkiliyor, olmazsa olmaz değil "
YEREL HABERLER Op. Dr. Deniz Dilek: “Piezo bir ameliyat tekniği ...
Okulda 4 arkadaşının dövdüğü Ali Emir'in boynu kırıldı
YEREL HABERLER Okulda 4 arkadaşının dövdüğü Ali Emir'in boynu ...
Antalya'da Kaliforniya biberi sezonu sona erdi 7 bin 500 dekar alanda 35 bin ton ürün elde edildi.
YEREL HABERLER Antalya'da Kaliforniya biberi sezonu sona erdi 7 bin ...
Nuri Şahin bir rekora daha hazırlanıyor
YEREL HABERLER Nuri Şahin bir rekora daha hazırlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.