ALKÜ’de Hemşireler Haftası etkinliği

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) Hemşireler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından Hemşirelik Günü çerçevesinde bir konferans düzenlendi. ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayriye Ünlü, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan ve Hemşireyi “Kız Kardeş” olarak tanımlayan Rektör Kalan, “Hemşire aslında bizim kültürümüze çok daha yakın çok daha güzel bir anlama sahip. Hemşire bizim dilimizde kız kardeş demektir. Bizim toplumsal hayatımızda da oynadığı rolünde en güzel ifadesi bu olsa gerek. Dolayısıyla bizim hayatımıza dokunan, bizim sağlıkla buluşmamıza vesile olan kız kardeşimiz kadar yakın bu meslek grubunun 12 Mayıs Hemşirelik Gününü kutluyorum” dedi.



“Hemşirelere ne kadar teşekkür etsek azdır”

“Bu özel gün, hemşirelerin toplum sağlığına verdiği ve verebileceği önemli katkıları herkese anımsatmak için kutlanmakta, hemşirelik haftası boyunca ise hemşirelik mesleğinin toplum yararına gelişiminin önündeki engellere toplumun ve ilgililerin dikkati çekilmektedir” diyerek sözlerine devam eden Rektör Kalan, “Covid19 pandemisinde ön safta çalışan meslek gruplarından biri olan ve hastalara, bizlere aralıksız hizmet sunan hemşirelerimizin bu süreçte ne kadar önemli bir meslek icra ettikleri tüm toplumlarda bir kez daha görüldü. Üstelik hemşirelerimiz verdikleri tüm mücadelede kendilerinden ve ailelerinden fedakarlıkta bulunarak bu hizmetleri yerine getirdi. Pandemi döneminde üstün çabalarıyla yanımızda olan, insana hak ettiği hizmet onurunu sağlayan, büyük bir emek ve özveriyle çok kıymetli mesleklerini icra eden, tüm klinisyen, akademisyen ve öğrenci hemşirelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştu.



“Hemşirelik çok yönlü bir meslektir”

Programda bir konuşma gerçekleştiren ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayriye Ünlü, “Hemşirelik mesleği, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan sevgisi, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içeren çok yönlü bir profesyonel bir meslektir. Günümüzde modern bilgi ve donanıma sahip hemşireler; birey, aile ve toplumun mevcut ve olabilecek sağlık sorunlarına bütüncül ve hümanistik bir yaklaşımla din, dil, ırk, ayrımı gözetmeksizin “Herkes İçin Sağlık” ilkesi doğrultusunda hizmet vermektedir.” dedi. Konuşmasının devamında Ünlü, etkinliğin düzenlenmesinde katkı veren Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan’a, daire başkanlarına, hastaneleri temsil eden meslektaşlarına ve çalıştıkları kurumlara, katılımcılara, meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Dijle Ayar da, “1218 Mayıs Hemşirelik Haftası, bireylerin ve toplumların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele eden hemşirelerin, toplum sağlığına verdiği ve verebileceği önemli katkıları herkese anımsatmak için kutlanmaktadır” ifadelerini kullandı.



Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından ALKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinin müzik dinletisi ile devam etti. Dinletinin ardından ise “Hemşire Olarak Covid19 Deneyimlerimiz” adlı panel oturumuna geçildi. Program daha sonra “Psikodrama İle ... Ben Kimim?”, “Günümüzde Hemşire Olmak” adlı panel oturumuyla ile devam etti.

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