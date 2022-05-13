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Nuri Şahin: Hocalık verildiğinde arka planda farklı hesaplar yapmadım

DHA

Nuri Şahin: Hocalık verildiğinde arka planda farklı hesaplar yapmadım


ANTALYA,(DHA) Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Akdeniz Üniversitesi'nde katıldığı panelde, spor yaşımını ve yaşadıklarını anlattı. Şahin, "Hocalık görevi verildiğinde ben asla Antalyaspor'u bir basamak olarak görmedim. Arka planda farklı hesaplar yapmadım" dedi.
AÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Spor Bilimleri Fakültesi ve Hukuk Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan AÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, kongrenin ana temasının pandemi sırasında ve sonrasında yaşananlar olduğunu belirtti.
AHLAKA VE DİSİPLİNE ÇOK ÖNEM VERİRİM
Kongrede 'Sporcu ve Antrenör Gözüyle Farklı Kültürlerde Sporcu Psikolojisine Bakış' konulu söyleşiye katılan Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, "Sahada futbol oynamak bu işin en kolay tarafı diyebilirim. Asıl zor olan sevgi ve saygıyı korumak, insan ilişkilerini iyi yönetebilmek" dedi. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben şahsen ahlaka ve ciddiyete çok önem veriyorum. Bizim kültürümüzde bu iki konu çok önemlidir. Başka kültürlerde belki bu o kadar önemli olmayabilir. Fernando ile transfer sürecinde görüştüğümüzde 2 saat boyunca aile ilişkilerinden, yeme içme alışkanlıklarından, günlerini nasıl geçirdiği gibi durumlardan konuştuk ve görüşmeyi futbolla ilgili tek kelime konuşmadan sonlandırdık. Konuşmamızda hiç futbol kelimesi geçmedi ama aslında hep futbolla ilgili konuştuk diyebilirim. Çünkü dediğim gibi futbolun sahadaki kısmı bizim için en kolayı. Asıl zor olan onun öncesinde ve sonrasında olanlar yani kamera arkası diyebilirim."
İsim vermeden bir başka transferle ilgili bir anısını da paylaşan Nuri Şahin, "Çok ünlü tanınmış yıldız bir oyuncuyla da uzaktan bağlantı ile görüştük. Gayri ciddi davranışları nedeni ile kendisine teşekkür ettik ve görüşmeyi 2 dakika içerisinde sonlandırdık. Ciddiyete ve disipline çok önem veririm. Bana karşı da takım arkadaşlarına karşı da gayri ciddi davranışlar sergileyecek takımın ruhuna zara verecek insanlarla çalışmak istemem" diye konuştu.
"ANTALYASPOR'U BİR BASAMAK OLARAK GÖRMEDİM"
Antalyaspor'da önemli hedefleri olduğunu vurgulayan Nuri Şahin, "Hocalık görevi verildiğinde ben asla Antalyaspor'u bir basamak olarak görmedim. Arka planda farklı hesaplar yapmadım. Tüm benliğimle Antalyaspor'u başarıya ulaştırmak ve Antalyaspor'la başarıya ulaşmak istiyorum. Bunu da başarabileceğimize gerçekten inanıyorum. Bunun için de hem yöneticilerimizden hem takım arkadaşlarımdan bir şans istedim. Sağ olsunlar şimdi birlik ve beraberlik içerisinde çok güçlü bir bağ kurduk. Kendime ve takımıma çok güveniyorum. Antalyamızın hayal edemeyeceği büyük başarılara imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum" dedi.
"OYUNCULARIMIZLA UYUM İÇERİSİNDEYİZ"
Aynı takımda oyunculuktan teknik direktörlüğe geçmenin zorluklarıyla ilgili de konuşan Nuri Şahin, "Elbette bu zor bir durum. Takım arkadaşlarım açısından da baktığımda kolay bir durum olmamıştır diye düşünüyorum. Ama ben ilk başta hepsini topladım ve bir şans istedim. Onları çok iyi anladığımı ifade ettim ve birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışırsak çok büyük başarılara imza atabileceğimizi anlattım. Şimdi her biriyle gayet uyum içerisinde çalışıyoruz" dedi.
"Her türlü konuda kendilerine kapım her zaman açık. Bunu onlar da çok iyi biliyor. Her dert ve sıkıntılarında yanlarında olmaya çalışıyorum" diyen Şahin, taktik ve maçların idaresine oyuncuları karıştırmadığını ifade etti. Şahin, "Nasıl ben diyetisyenimizin işlerine karışmıyor ve oyuncularımın beslenme düzenleriyle ilgili bütün insiyatifi ona bırakıyorsam kendi yaptığım işe de kimseyi karıştırmıyorum" dedi.
Henüz teknik direktörlük kariyerinin başında olduğunu da ifade eden Şahin, başta Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp olmak üzere çalıştığı hocalarının tecrübelerinden, geçmişteki kendi deneyimlerinden çok faydalandığını, oyunculuk döneminde aldığı notların ya da çıkarımların çok faydasını gördünü de dile getirdi.
ÖNEMLİ OLAN ÇOK ÇALIŞMAK
Kongrenin 'Beklenmeyen Durumlarda Başarı: Bir Olimpiyat Hikayesi' konulu paneline katılan 2020 yılı Olimpiyat Dünya Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz, Okçuluk Antrenörü Göktuğ Ergin, Milli Okçu Yasemin Ecem Anagöz ve Milli Okçu Gülnaz Büşranur Coşkun, tecrübelerini aktardılar. Panelde konuşan Mete Gazoz, kendisine yöneltilen "Olimpiyat şampiyonu olmak üzerinde bir yük mü? Bu seni nasıl etkiliyor?" sorusuna içtenlikle cevap verdi. Milli okçu Gazoz, "İlk başlarda omuzlarımda bundan sonra girdiğim her yarışmayı kazanmalıyım gibi bir yük hissettim ama sağ olsun Göktuğ hocam bunun doğru bir inanış olmadığını, insanın girdiği her yarışmayı kazanmasının mümkün olmadığını anlattı. Şimdi disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii Olimpiyat Şampiyonu olmak çok gurur verici ve kendime güvenimi artıran bir şey oldu. Ama dediğim gibi önemli olan disiplinli bir şekilde çok çalışmak. Herkese de bunu tavsiye ederim. Bunun arkasından başarı mutlaka gelecektir" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Nuri Şahin'in açıklamaları
-Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez DHA
2022-05-13 15:53:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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