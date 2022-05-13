Hasyurt Tarım Fuarı’nda ‘tarımın üretimi, ihracatı, sorunları ve çözüm önerileri’ konuşuldu

Finike’de düzenlenen 25. Hasyurt Tarım Fuarı’nda moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın yaptığı “Tarımın Üretimi, İhracatı, Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı panel düzenlendi.

Panele, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ramazan Keskin, ve Meysan Genel Müdürü Akın Veziroğlu katıldı.



“Toptancı hal yasası revize edilmeli”

Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, tarımın doğru verilerle konuşulması gerektiğini söylerken, “Enflasyonun sorumlusu olarak domates, biber gösteriliyor. Enflasyonun sorumlu domates, biber olamaz. Tarım doğru verilerle konuşulmalı. Tarımı bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor” dedi. Enflasyonun sorumlusu olarak sebze gösterilirken komisyoncuya da kötü gözle bakıldığını ifade eden Durdaş, “Komisyoncu, ürünü üretici adına satar. Komisyoncu, çiftçinin her türlü sorunu ile ilgilenir, ihtiyacını karşılayan meslek erbabıdır. Komisyonculuk mesleğinde yanlış bilinen birçok şey var” diye konuştu.

Gündemde olan Toptancı Hal Yasası ile de görüşlerini aktaran Fatih Durdaş, yasanın revize edilmesi gerektiğini söyledi. Durdaş, İstanbul’daki Bayrampaşa Toptancı Hali uygulamasının üretici bölgelerindeki toptancı hallerine uygulanamayacağını vurguladı. Üretici toptancı halleri ile tüketici toptancı hallerindeki uygulamanın farklı olması gerektiğine söyleyen Durdaş, bunun ilgili rapor hazırladıklarını ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunacaklarını bildirdi. Durdaş, fiyatların denetlenmesi amacıyla dijital takip sisteminin uygulanması gerektiğini de kaydetti.



“Finike portakalı için tehlike çanları”

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Finike bölgesinde 40 bin dekar üretim alanı olduğunu bunun 30 bin dekarında narenciye üretimi yapıldığını bildirdi. Sarıçobanoğlu, girdi maliyetlerindeki artışa rağmen narenciye üretici fiyatlarının değişmediğini söyledi. Sarıçobanoğlu, “Gübre, akaryakıt, enerji ve tüm girdi fiyatları artıyor ama üretici fiyatları artmıyor. Üretici para kazanamıyor. Çiftçinin nefes alacak hali kalmadı. Çiftçi çocuğunu okutamaz hale geldi. Çiftçi her yıl ekonomik açıdan geriye gidiyor. Girdi maliyetleri böyle giderse kazanamayan üreteci narenciyeden vazgeçecek, dünyaca ünlü Finike portakalı yok olacak. Çiftçi topraktan koparsa bir daha geri döndürülemez” dedi.



“Üretici ve tüketici halleri farklı kurgulanmalı”

Meysan Genel Müdürü Akın Veziroğlu, üretimin bir ayağının pazarlama olduğunu belirtti. Üretici ve tüketici toptancı hallerinin ayrı ayrı kurgulanması gerektiğini kaydeden Veziroğlu, Toptancı Hal Yasası düzenlenirken bunun göz önüne alınmasını istedi. Veziroğlu, "Yaş meyve sebzede çığır açmak istiyorsak satış kanallarını artırmamız lazım. Toptancı Hallerin yapısını değiştirmek lazım" dedi.



“Yeni pazarlar bulmalıyız”

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı Ramazan Keskin, Türkiye’de 55 milyon ton tarımsal üretim yapıldığını, ancak bunun yüzde 8’inin ihraç edildiğini belirtti. En büyük sıkıntının pazar sorunu olduğunu kaydeden Keskin, “Yeni pazarlar bulmamız lazım. İhracatçı desteklenmeli. Destekler 78 yıldır kesildi. İhracatçı sorunlarını çözmekte yalnız kaldı” şeklinde konuştu.

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