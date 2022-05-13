Rögar kapağı hırsızlığı kamerada

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Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kimliği belirsiz 2 kişinin, apartmanın girişindeki rögar kapaklarını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Sinanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. El arabalarıyla çöp konteynerlerinden geri dönüşüm amacıyla hurda kağıt topladığı tahmin edilen 1'i kadın 2 kişi, apartmanın önündeki rögar kapaklarını fark etti. Giriş kapısından atlayan 2 şüpheli, her biri 5 kilodan fazla olan demir kapakları alıp, kaçtı. Hırsızlık anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Apartman yetkilileri durumu fark edip polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, bölgede, hurda demir ve kağıt alan geri dönüşüm işiyle uğraşan iş yerlerini uyardı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2022-05-13 16:21:11



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