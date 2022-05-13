Karabağ’ın kahramanları Alanya’da

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Alanya Belediye Başkan Vekili Nuri Tokuş, Karabağ'da zafere imza atan Azerbaycan'ın kahraman askerlerini misafir etti.

Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Karabağ’da verdiği haklı mücadelede kahramanca savaşan ve gazi olan Azerbaycanlı askerler kültürel ziyaret amacıyla geldikleri Alanya’da, Alanya Belediyesi’ni ziyaret ettiler. Misafirleri ağırlayan Alanya Belediye Başkan Vekili Nuri Tokuş, kardeş Azerbaycan’dan kahraman askerleri ağırlamaktan dolayı büyük onur duyduklarını söyledi. Sohbetlerin ardından Başkan Vekili Tokuş heyete çeşitli hediyeler verdi. Hatıra fotoğrafının ardından askerler, Alanya’nın tarihi ve kültürel noktalarını gezdi.

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