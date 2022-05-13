Tarım ürünü fabrikasında gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 yaralı (1)

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Veli KÖKENAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan bir tarım ürünleri fabrikasında yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle çalışanlardan 2'si hayatını kaybetti. Zehirlenen 3 işçi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. AFAD, UMKE ve sağlık görevlilerinin olay yerinde başlattığı çalışma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Veli KÖKENAdem AKALAN

2022-05-13 18:03:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.