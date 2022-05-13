Betül bebek bıçaklanmış olarak ölü bulundu, anne gözaltına alındı (2)

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ANNE TUTUKLANDI

Manavgat Devlet Hastanesi´nde muayenesinin ardından jandarma merkezinde işlemleri tamamlanan Mersiye Gök, Manavgat Adliyesi´ne getirildi. Jandarmada ifade vermeyen Mersiye Gök'ün savcılıktaki ifadesinde, 3 gündür ilaç kullanmadığı ve cinnet geçirdiğini söylediği öğrenildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mersiye Gök, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer taraftan ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu´ndan cenazesi alınan Betül bebek, Side Mahallesi Kemer Mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARCA

2022-05-13 21:54:25



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