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Antalya’da emekli taksiciye 238 bin TL'lik imza tuzağı Tanımadığı kişi tarafından dolandırılan taksici, 11 aydır hukuk mücadelesi veriyor Mustafa Turgut: "1 yıldır büyük bir şokun içindeyim" Mustafa Turgut'un avukatı Yusuf Karaşahin: "Borcumuzun olmadığına dair menfi tespit davası açtık, süreç devam ediyor"

İHA

Antalya’da emekli taksiciye 238 bin TL'lik imza tuzağı Tanımadığı kişi tarafından dolandırılan taksici, 11 aydır hukuk mücadelesi veriyor Mustafa Turgut: "1 yıldır büyük bir şokun içindeyim" Mustafa Turgut'un avukatı Yusuf Karaşahin: "Borcumuzun olmadığına dair menfi tespit davası açtık, süreç devam ediyor"

Antalya’da yaşayan 54 yaşındaki emekli taksici Mustafa Turgut, tanımadığı bir kişi tarafından imzası kullanılarak 238 bin TL dolandırıldığını öne sürdü. Trafik borcunu öğrenmek için girdiği eDevlet’ten tüm mal varlıklarına atmadığı bir imza nedeniyle haciz konulduğunu öğrenen Turgut, hayatının şokunu yaşadığını belirtti.
Evli ve 4 çocuk babası Mustafa Turgut, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda trafik cezasının olup olmadığına bakmak için eDevlet'e girdi. Turgut, adına icra takibi başlatıldığını ve tüm mal varlıklarına el konulduğunu görünce avukatı aracılığıyla konuyu araştırdı. Turgut, itiraz hakkını ise eline ulaşmayan tebligatlar nedeniyle yapamadı. Turgut, araştırmasında tanımadığı S.A. isimli işi tarafından adına senet düzenlenerek elden 238 bin TL borç almış gibi gösterilerek hakkında icra takibi başlatıldığını öğrendi. 11 aydır atmadığı imza ve almadığı parayı kanıtlamak için hukuk mücadelesi veren Turgut, evini geçindirebilmek için bir başka taksi durağında şoför olarak çalışıyor.
Bu haczin nasıl olduğunu öğrenmek için avukatı aracılığıyla adliyeye geldiğini dile getiren Turgut, “İtirazımızı yapacaktık ama bu süre dolmuş. Ardından savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bana haciz gönderen şahsı uzaktan yakından tanımıyorum. 10 yıldır aynı telefon hattımı kullanıyorum. Bu şahısla bir bağım yok. 6 ay önce kredi çekip, 3 yıl boyunca aracımı satamam. Çünkü ben ÖTV indiriminden araç aldım. Ama bu şahsın iddiasına göre araç değişikliği için ben ondan para istemişim. O kişiyi ne gördüm ne biliyorum ne de telefon görüşmem var. Herhangi bir bağlantım yoktur” diye konuştu.

"Hiçbir yere imza atmadım"
Başına gelen olayı anlatan Turgut, “A4 kağıdına senettir diye yazılmış. Kimlik numaramı yazmışlar, bana bir iş icabı para lazım olmuş, S.A. ismindeki kişiden elden nakit para almışım bir yıl sonra ödeyeceğim diye. Ben bu şahsı tanımıyorum. Paraya ihtiyacım olursa banka, kooperatifler var. Şahıstan para alma gibi bir durumum olmaz. Geçmişe dönük tarama yapıyorum hiçbir yere imza atmadım. Tüm mal varlıklarıma haciz geldi. Ticari aracıma, daireme, dükkânıma satılamaz tedbiri konuldu. 8 aydır da ticari taksim bağlı, çalışamıyorum. Mağdur oldum. Sorunumun çözülmesi için destek bekliyorum” dedi.

"Şahsı tanımıyorum"
EDevlet'e bakmasa adına gelen bu hacizden haberi olmayacağına vurgu yapan Mustafa Turgut, “Bir gün yolcumla giderken aracıma el konuldu. Farkında değilim hiçbir şeyin. Trafik cezam var mı diye baktım, bu olayla karşılaştım. İtiraz ettik ama tebligattaki itiraz süresini kaçırmışız. Tebligattan haberim yok. Benim kimseye borcum yok, elden nakit para da almadım. Bunu iddia eden şahsı da tanımıyorum. Bu olaydan sonra sinir ve stres nedeniyle aşırı bir kilo verdim. Aracım var çalışamıyorum. Bu borcu kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Patrondu, işçi oldu
Turgut, bir yıldır büyük bir şokun içinde olduğunu belirterek, adaletin yerini bulmasını istedi. Kendi ticari taksisini çalıştıramadığını belirten Turgut, başka bir durakta şoförlük yaptığını sözlerine ekledi.

Soruşturma devam ediyor
Mustafa Turgut’un avukatı Yusuf Karaşahin ise, müvekkilinin olayı eDevlet üzerinden öğrendiğini ifade ederek, “Dosyayı inceledik, tebligat almadığını tespit ettik. Dosyaya bakıldığı zaman ise tebligatın yapıldığını, itiraz sürelerinin geçmiş olduğunu gördük. Bununla ilgili usulsüz tebligat yapıldığı için dava açtık. Hemen arkasından dolandırıcılıkla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilim evraktaki imzayı kendisinin atmadığını ve karşı taraftaki şahsı da tanımıyor. Borcumuzun olmadığına dair menfi tespit davası açtık. Süreç devam ediyor ama müvekkilim ciddi oranda mağdur oldu" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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