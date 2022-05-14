İsmail Baha Süralsan Konservatuarı’ndan yıl sonu konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı, eğitmenleri ve öğrencileri yıl sonunda düzenlediği “Umuda Dair Ezgiler” konseri ile sahneye çıktı. Konservatuar öğrencilerinin performansı beğeni topladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuarı öğrencileri 20212022 eğitim yılında aldıkları eğitimin sonunda izleyici ile buluştu. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge salonunda gerçekleştirilen ‘Umuda Dair Ezgiler’ yılsonu konseri yoğun ilgi gördü. Konservatuar öğrencileri yıl içinde aldıkları eğitimler ile birlikte sahnede gösterdiği performans izleyenlerden büyük beğeni topladı. Konseri izleyen müzikseverler, klasik müzik eserleri ile keyifli bir akşam yaşadı.



Piyanolar gitarla konuştu

Konservatuar öğrencileri sahnede solo olarak eserlerini, öğrenciler ve eğitmenlerden oluşan koro, klasik müzikleri icra etti. 2 bölüm halinde gerçekleştirilen konserde konservatuar öğrencileri birbirinden güzel eserleri seslendirdi. İsmail Baha Süralsan Konservatuarı öğrencilerinin yılsonu konseri ilgiyle izlendi.

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