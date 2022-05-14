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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsmail Baha Süralsan Konservatuarı’ndan yıl sonu konseri

İHA

İsmail Baha Süralsan Konservatuarı’ndan yıl sonu konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı, eğitmenleri ve öğrencileri yıl sonunda düzenlediği “Umuda Dair Ezgiler” konseri ile sahneye çıktı. Konservatuar öğrencilerinin performansı beğeni topladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuarı öğrencileri 20212022 eğitim yılında aldıkları eğitimin sonunda izleyici ile buluştu. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge salonunda gerçekleştirilen ‘Umuda Dair Ezgiler’ yılsonu konseri yoğun ilgi gördü. Konservatuar öğrencileri yıl içinde aldıkları eğitimler ile birlikte sahnede gösterdiği performans izleyenlerden büyük beğeni topladı. Konseri izleyen müzikseverler, klasik müzik eserleri ile keyifli bir akşam yaşadı.

Piyanolar gitarla konuştu
Konservatuar öğrencileri sahnede solo olarak eserlerini, öğrenciler ve eğitmenlerden oluşan koro, klasik müzikleri icra etti. 2 bölüm halinde gerçekleştirilen konserde konservatuar öğrencileri birbirinden güzel eserleri seslendirdi. İsmail Baha Süralsan Konservatuarı öğrencilerinin yılsonu konseri ilgiyle izlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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