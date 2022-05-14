Kamp ateşi etrafında buluştular

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği 3. Çevre Festivali’nde, Başkan Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal, geceyi festival alanı Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de kamp yaparak geçiren izcilerle kamp ateşi etrafında bir araya geldi.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünün düzenlediği Muratpaşa Çevre Festivali, falez sahil bandında yer alan Adalya Vakfı Engelsiz Kafe Yaşam Alanı’nda devam ediyor. Festivalde ikinci gün, gün boyu devam etkinliklerle geride kaldı.

Festivalde akşam saatlerinde metal, plastik şişe ve bidon gibi çöpe atılmış malzemelerden ürettikleri enstrümanlar ile müzik yapan Fungistanbul sahne aldı. Grubun konseri öncesi, Antalya’nın Finike ilçesinde mermer ve taşocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan ve 9 Mayıs 2017’de evlerinde öldürülen AysinAli Ulvi Büyüknohutçu çiftinin davasını takip etmek için oluşturulan Büyüknohutçu Dostları grubu sürece ilişkin değerlendirme yaptı.

Değerlendirmede, geçen hafta iki gün devam eden bir anma programı gerçekleştirildiği belirtilirken “Onlara destek çıkmak ve Anayasa Mahkemesi de dahil davanın peşini bırakmamak için söz verdik. İnsanların davaya çıktığını görünce Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun 90 yaşındaki annesi, ‘Bu dava adaletle sonuçlanan kadar ölmeyeceğim’ dedi” ifadelerine yer verildi.

Başkan Uysal ise Büyüknohutçu çiftinin dostu olduğunu belirterek menfur olay yaşanmadan birkaç önce bir araya geldiklerini ve Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun içinde bulunduğu mücadeleyi şartları anlattığını söyledi. Başkan Uysal, “Biz onları çok iyi insanlar, bu dünyada olup biten kötü şeylerin olup bitmemesi için yaşamını tehlikeye atan, yaşamını bu uğurda yitirmiş insanlar olarak anıyor ve hatırlıyoruz. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

Konuşmanın ardından etkinlik Fungistanbul konseriyle devam etti. Konser sonrası Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal, geceyi festival alanı Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de kamp yaparak geçiren izcilerle kamp ateşi etrafında bir araya geldi. Başkan Uysal ve eşi bir süre izcilerle sohbet etti.

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