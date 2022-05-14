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Alkollü sürücünün aracı plastik dubalara çarpıp tarlaya uçtu: 2 yaralı 5 yıl içinde ikince kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu

İHA

Alkollü sürücünün aracı plastik dubalara çarpıp tarlaya uçtu: 2 yaralı 5 yıl içinde ikince kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde plastik dubalara ve trafik yön tabelasına çarpan otomobil, buğday tarlasına uçtu. Otomobil sürücüsünün 210 promil alkollü olduğu kazada 2 kişi yaralanırken, otomobilin çarptığı trafik tabelası bir başka aracın açılır tavanını patlattı.
Kaza, AntalyaAlanya D400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir eden Hasan Ali B. idaresindeki 07 LM 864 plakalı Tofaş marka otomobil, Sanayi Köprülü Kavşak girişinde plastik dubalara ve trafik tabelasına çarptıktan sonra yan yoldan buğday tarlasına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Ali B. ve otomobilde bulunan Oktay Ö. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün hastanede yapılan kontrolünde 210 promil alkollü olduğu belirlendi.
5 yıl içerisinde ikinci kez alkollü araç kullanırken yakalanan araç sürücüsüne 2 bin 286 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 yıl el konuldu. Diğer taraftan otomobilin çarptığı trafik levhası yerinden koparak arkadan gelen Hasan Özer’in kullandığı 07 LY 362 plakalı otomobilin üzerine düşerek, aracın açılır tavanını patlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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