Güzelleşmeye gitti, estetik mağduru oldu Burun, yüz germe, göğüs ve karın yağını aldırmak için operasyon geçirdi, vücudu tanınmaz hale geldi Vücudunun haritaya döndürüldüğünü iddia eden Çilem Kılıç: "Sadece moralim düzelsin diye birkaç güzel dokunuş istedim, güzelleşmek için gittim ama sağlığımdan oldum" "Vücudumun her yeri haritaya döndü, vücudumu mahvetti, bu doktordan sonuna kadar şikayetçiyim"

Antalya'da geçirdiği estetik operasyonu sonrası vücudunun çeşitli yerlerinin zarar gördüğünü iddia eden Çilem Kılıç, "Sadece moralim düzelsin diye birkaç güzel dokunuş istedim. Güzelleşmek için gittim ama sağlığımdan oldum. Vücudumun her yeri haritaya döndü. Vücudumu mahvetti, bu doktordan sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

Antalya’da yaşayan Çilem Kılıç, kuaför bir arkadaşının tavsiyesi ile estetik operasyonu olmaya karar verdi. Estetik cerrah R.Ö. ile iletişime geçen Kılıç, çektiği kredi sonrası 75 bin TL’ye operasyon için anlaştı. Geçtiğimiz 10 Şubat’ta özel bir hastanede estetik operasyona giren Kılıç, bir gün sonra taburcu edildi. İki hafta kontrollerine devam edilen Çilem Kılıç, anlaşmış olduğu ameliyatların bir kısmının yapılmadığını görünce ödemesinin geri verilmesini istedi. 40 bin TL’sinin geri ödenmesinin ardından iddiaya göre doktoru Kılıç’ın tedavisini yarım bıraktı ve telefonlarına cevap vermemeye başladı. Burun, yüz germe, göğüs ve karın yağı alma operasyonu geçiren Kılıç’a, doktoru ‘hediyem olsun’ diyerek koltuk altı toparlama da yaptı. İddiaya göre doktorun tedavisini yarım bırakmasının ardından Kılıç’ın, karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı, kulak arkasında yaralar oluştu, koltuk altında ise haritayı andıran bir görüntü oluştu. Karın bölgesinde de derin kanal oluşan Çilem Kılıç, iki büklüm şekilde evinde güçlükle yürüyebiliyor. Hem sağlığından hem parasından olan Kılıç, doktor hakkında avukatı aracılığıyla şikayette bulundu. CİMER ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi yazdı. Kılıç’ın yeniden sağlığına kavuşabilmesi için aralık ayında bir dizi operasyon geçirmesi gerekiyor.



"Çok güzel yapacağım"

Çilem Kılıç, yaşadıklarını ise üzgün bir şekilde anlattı.

Geçtiğimiz şubat ayında kuaför bir arkadaşının tavsiyesi ile estetik operasyonu yaptırmaya karar verdiğini belirterek, “Ben de görüşmek istediğimi söyledim. Moralim bozuktu biraz kendimi iyi hissetmek istedim aklımda da böyle bir şey yoktu. Doktorun muayenesinde görüştük, beni ikna etti, ‘şöyle yapacağız, böyle yapacağız, çok güzel yapacağım’ dedi. İkna oldum. Kredi çekeceğimi ve onaylanması halinde operasyonu olacağımı söyledim. Kredim onaylandı ve 3 gün sonra özel bir hastaneye randevu verdim. Parayı hesabına atmamı istemedi, 3 bin TL’yi elden, diğer 72 bin TL’yi talimatımla bankadan sekreteri çekti. Parayı almadan ameliyata girmedi. Ameliyatı oldum” ifadelerini kullandı.



"Karnımın hali bu"

Bir gün hastanede kaldığını, bazı bölgelerindeki direnlerinin hemen çıkarıldığını diğer bölgelerindekinin 20 gün sonra isteği ile çıkarıldığını dile getiren Kılıç, “Kanamam ve akıntım vardı direnlerim çıkartılamadı bir müddet. Ben tepki verince çıkarmak zorunda kaldı. Sonra enfeksiyon kaptı, bazı ameliyatlarımın yapılmadığını gördüm. Hocam yaptığınız bölümlerin parasını alın, hiç yapmadığınız ameliyatın parasını geri istediğimi söyledim. Sonra doktor paramın 40 bin TL’sini ikna etti. Parayı iknadan sonra doktor telefonlarıma cevap vermemeye başladı, sancılarım, ağrılarım, akıntım vardı. Başka bir hastaneye gittim hemen enfeksiyon olduğu ortaya çıktı. Başka bir hastaneye gittim, 'başka birinin yaptığı ameliyata bakamayız, o doktorun ne yaptığını bilemiyoruz' dediler. Üstlenmediler. Karnımın hali bu şekilde, yağ, merhem sürüyorum” dedi.



"3 aydır böyleyim"

Kollarının altının harita, kulaklarının arkasının yaralar içinde kaldığını anlatan Kılıç, “Estetik diye gittim ama durum ortada. Dikişlerim açıldı. Dudağım olmadı, yüz germe yaptı olmadı, burnum eğri kaldı. Ameliyata girerken bile yapamayacaksınız ‘bırakın’ dedim. Güya yüz germe yaptı, boynumu germiş, yüzümde bir şey yok. Aylarca boynumu döndüremedim. Hala yaralarım iyileşmedi. Her yerim enfeksiyon kapmış, nasıl anlatayım ki. Başka doktora gittim 6 ay sonra yeniden ameliyat olmak gerektiğini söyledi. Sancılarım var hareket ediyorum ama zorlanıyorum. Sağa sola zor dönüyorum. Acılarıma uyanıyorum. 3 aydır böyleyim” diye konuştu.



"Sağlığımdan oldum"

Bu doktorun araştırılmasını ve gereken cezayı almasını isteyen Çilem Kılıç, “Diğer doktorlar da zan altında kalıyor. CİMER’e şikayette bulundum. İl Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçe verdim. Avukatım aracılığıyla işlemler başlatıldı. Arabuluculuğu kabul etmedi. Eski halime dönebilecek miyim belli değil. Bir acı daha çekeceğim. Sağlığım psikolojim gitti. Yerle bir oldum. Maddi manevi yıkıldım. Başkaları yanmasın, kasap gibi kesip kesip biçiyor. Bu doktor araştırılsın, çok mağdur oldum. Sadece moralim dizelsin birkaç güzel dokunuş istedim. Güzelleşmek için gittim ama sağlığımdan oldum. Vücudumun her yeri haritaya döndü. Vücudumu mahvetti, bu doktordan sonuna kadar şikayetçiyim” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.