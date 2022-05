İl Sağlık Müdürü Başıbüyük: “Organ nakli konusunda Antalya öncü ve marka oldu” Antalya’da ‘Pandeminin Gölgesinde Organ Nakli Ve Organ Bağışı Toplantısı’

Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği ile düzenlenen, “Pandeminin Gölgesinde Organ Nakli ve Organ Bağışı” konulu toplantı Antalya Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantı kamu ve özel sektördeki organ ve doku nakli koordinatörleri ile yoğun bakım hekimlerinin katılımı ile gerçekleşti.



“En uygun hastalara en kısa sürede nakil”

Konu ile ilgili konuşan Antalya İl Sağlık Müdürü Op Dr. İsmail Başıbüyük yaptığı açılış konuşmasında “Ülkemizde her geçen yıl organ nakli hizmetlerinde gelişmeler kaydedilmekle birlikte, henüz istenilen düzeye ulaşılamamıştır. Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizin de önemli sağlık sorunlarından biridir. Organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Organ nakli olmayı bekleyen hasta sayısının fazlalığı yanında organ bağışında bulunan donörlerin sayısı ise yetersiz kalmaktadır. Organ ve doku nakli hizmetlerinin tamamı, tüm üniversite hastaneleri ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarının katılımıyla, Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda ve denetiminde, “Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi” dahilinde yürütülmektedir. Bilindiği üzere Sistem’in amacı; ülke genelinde organ ve doku nakli hizmetleri alanında çalışan kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak, kısıtlı imkânlarla temin edilebilen bağışlanan organ ve dokuları, bilimsel kurallara ve tıbbîetik anlayışa uygun olarak, adaletli bir şekilde, en uygun hastalara ve en kısa süre içerisinde naklini sağlamaktır” dedi.



“Ülkemizde 9 bölgede Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezleri faaliyet göstermektedir”

Organ bağışı farkındalığı için eğitimler yaptıklarını belirten Başıbüyük, “Organ ve Doku Nakli Hizmetlerinin etkin ve kararlı bir şekilde sürdürülebilmesi için biz de Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi olarak gerek sağlık çalışanlarını gerekse vatandaşlarımızı konunun hassasiyeti hakkında bilinçlendirmek ve toplum içerisinde organ nakli ve bağışı hakkındaki farkındalığın artırılması amacıyla yoğun bir şekilde eğitimlere devam etmekteyiz. Ülkemizde 9 bölgede Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezleri faaliyet göstermektedir. Antalya Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi olarak bölgemize bağlı 5 tane aktif nakil merkezi bulunmakta ve tüm bölgede organ kaynağı hastaneler olarak organ bekleyen hastalara hizmet vermek için üstün bir çaba göstermektedir. Organ nakli konusunda Antalya ili her daim birçok başarısı ile ülkemizde öncü ve marka olmuş olmaya da devam edecektir. Bilimsel doğrularla istenilen hedeflere ancak yeterli bağışlarla ulaşabiliriz” diye konuştu.



Toplantı, oturum başkanları Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Reha Sermed Aygören ve Organ Nakil Koordinatörü Hatice Çandırlı başkanlığında katılımcıların sunumları ile devam etti.

