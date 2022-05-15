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'Düşünen Adam'ın heykelini yapan Rodin´in eserleri Antalya'da

DHA

'Düşünen Adam'ın heykelini yapan Rodin´in eserleri Antalya'da


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)'DÜŞÜNEN Adam', 'Öpücük', 'Eve (Havva)' gibi eserleri bulunan dünyaca ünlü heykeltıraş Auguste Rodin'in, KKTC'li iş insanı Erbil Arkın'ın özel koleksiyonundaki 22 eseri, sergilenmek üzere Antalya'ya getirildi.
Modern heykelin öncüsü olarak bilinen dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Auguste Rodin´in (1840-1917) eserleri, 'Tutkunun Heykeltıraşı RodinErbil Arkın Özel Koleksiyonu´ndan Bir Seçki' adlı sergiyle, 19 Mayıs31 Temmuz tarihleri arasında Antalya Kültür Sanat'ta (AKS) izleyiciyle buluşuyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası´nın (ATSO) 140'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Girne´de bulunan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve The Arkın Rodin Collection Gallery iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen sergide, Kıbrıslı iş insanı Erbil Arkın´ın özel koleksiyonundan derlenen 22 eser yer alıyor. Aralarında 'Öpücük', 'Eve' gibi ikonik yapıtların da yer aldığı sergi, sanatçının tasarladığı ve bir kısmı sanatçı hayattayken dökümü yapılmış, bir kısmı da Rodin Müzesi tarafından sınırlı sayıda üretilmiş heykellerden oluşuyor.
DÜNYA ÇAPINDA BİR SANATÇI
ATSO Başkanı Davut Çetin, 2015 yılında Picasso'yu, 2016'da Andy Warhol'u ağırlayan AKS'de, ATSO'nun kuruluşunun 140'ıncı yılında dünya çapında bir sanatçıyı daha Antalyalı sanatseverle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çetin, "Bu sergiyle Antalya'nın kültür kenti markasını güçlendiren, uluslararası platformlarda tanınırlığını artıran büyük bir projeyi daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Rodin sergisinin bu sezon kent turizmine katkı yapmasını istiyoruz" dedi.
TÜRKİYE'DE İLK DEFA AKS'DE SERGİLENİYOR
ARUCAD kültür sanat koordinatörü ve The Arkın Rodin Collection Gallery Küratörü Oya Silbery, Rodin'in 19'uncu yüzyıl heykel anlayışını 20'nci yüzyıl modern heykel anlayışına taşıyan çok önemli bir isim olduğunu belirterek, "Bu koleksiyon Erbil Arkın'ın özel koleksiyonudur. İlk kez 2017 yılında Kıbrıs'ta Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nin açılışında yıllarca sakladığı koleksiyonu halkla paylaştı. Türkiye'de ilk defa, AKS'de bu eserlerin 22'sini sergileyeceğiz" dedi.
'RODİN SERGİMİZ ÇOK HEYECAN VERİCİ' 
AKS Genel Müdürü Münevver Eminoğlu, merkezin 2015 yılında Picasso sergisiyle açıldığını, bugüne kadar Andy Warhol, oryantalist ressam eserleri, Türk sanat tarihi, Antalya kent tarihi gibi 18 büyük sergiye ev sahipliği yaptıklarını anlattı. Ekinoğlu, "Türkiye'de sanatın gelişimine katkı amaçlı dünyaca ünlü koleksiyonları getiriyoruz. Bugüne kadar sergilerimizi 100 bine yakın kişi ziyaret etti. Bunların 57 bini biletli, yüzde 10'u ise yabancı turistlerden oluşuyor. 19 Mayıs'ta açılacak Rodin sergimiz ise çok heyecan verici. Rodin gibi bir dünya sanatçısını Antalya'da ağırlayabilmek çok ciddi bir şey, çok mutluyum" dedi.
ESERLERİ ÇOK YAYGIN
Rodin'in dünyaya mal olmuş eserlerine dikkat çeken Eminoğlu, "Sergide en bilinenlerden 'Öpücük ve 'Eve' adlı eserleri de bulunuyor. Heykel dünyasına aşina olanlar ise bütün eserlerini bilir. Ama Öpücük-Kiss adlı eserinin çok kopyası yapılmış. Genç kızken benim de başucumda alçıdan bir kopyası dururdu. Çok yaygın bir ticari ürün haline geldiğinden en bilinenlerinden, ama sanat dünyasında her biri gayet önemli eserler. Rodin'in sanatçı kariyerindeki kırılma noktalarını gösteren eserleri de var burada" diye konuştu.
BAKIRKÖY'DE 'DÜŞÜNEN ADAM HEYKELİ'
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde 1951 yılında bir kopyası yapılan 'Düşünen Adam'ın yaratıcısı Rodin'in 1906'da bitirdiği heykelin, bugün pek çok ülkede bahçeler, meydanlar, müzeler, üniversiteler gibi alanlarda kopyası bulunuyor. Bakırköy'de akıl hastalarıyla özdeşleşen 'Düşünen Adam' heykeli, orijinalinden ve ünlü heykeltıraştan daha ünlü. Rahatsızlığı nedeniyle bir süre hastanede kalan Kemal Künmat'ın yapmaya başladığı ve yarım bıraktığı heykel, sonrasında depresyon tedavisi için hastanede kalan Mehmet Pişdar tarafından 41 günde tamamlandı.
SERGİDEKİ ESERLER
Sergideki 22 eser ise şöyle; The Kiss (Öpücük), Eve (Havva), Meditation, Eternal Spring, Mask of Hanako, Head of d'Eustache de Saint Pierre, Mask of Man With A Broken Nose, Head of Pierre de Wiessant, Head of Jean de Fiennes, The Abduction of Hippodamia, The Falling Man, Triumphant Youth, Bust of Camille Claudel, Bust of Rose Beuret, Iris Study with Head, Danaide, Eternal Idol, I am Beautiful, Minotaur, Head of Lust, Monumental Torso, Torso of the Great Shadow. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-05-15 11:25:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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