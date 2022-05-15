Hasyurt Tarım Fuarı’nı 4 günde 18 bin 700 kişi ziyaret etti

Türkiye’nin ilk tarım fuarı Hasyurt Tarım Fuarı, 7 yıl aradan sonra 25’inci kez 1114 Mayıs’ta Finike’de düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Belediyesi, Antalya Tarım Konseyi, Kumluca Ticaret Borsası ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası’nın organizasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Ticaret Borsası, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ve diğer paydaşların desteğiyle “Eski yerinde yeni yüzüyle” mottosuyla düzenlenen fuarı 4 günde 18 bin 700 kişi ziyaret etti.



“Tarımın dünü bugünü yarını konuşuldu”

6 bin metrekare alanda düzenlenen fuarda tohumdan gübreye, zirai ilaçtan sulama sistemlerine, sera kostrüksiyonlarından fideye kadar bir çok sektörden katılımcılar yer aldı. Ziyaretçiler, tarımla ilgili yeni hizmet ve ürünleri görürken, katılımcı ve firmalar ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde soru ve önerilerine karşılık buldu, yeni iş ve ticari birlikteliklerin kurulduğu fuarda, tarım teknolojiyeleriyle ilgili yenilikler de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.



Fuarda, “Batı Antalya’da Örtüaltı Yetiştiriciliği ve Turunçgil Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar” başlıklı uluslararası panel düzenlenirken, “Söz Çiftçide” programında üreticiler sorun ve taleplerini dile getirdi. Ziraat Bankası Antalya Bölge Müdürü Şefik Diler, “Tarımda Finansman ve Ziraat Bankası Kredi Uygulamaları” başlıklı bilgilendirme toplantısında bankanın üreticilere ve tedarikçilere yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın moderatörlüğünü yaptığı “Tarımın Üretimi, İhracatı, Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı panelde, üretimdeki ve ihracattaki sıkıntı ve talepler dile getirildi. Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç modöratörlüğünde Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı’nın da katılımıyla yapılan “Tarımın Dünü Bugünü Yarını” başlıklı panelde bölgedeki üretici ve tedarikçiler geçmişten geleceğe tarımı konuştu.



“Bilgi yarışmasında çiftçiler ödüllendirildi”

25. Hasyurt Tarım Fuarı'nda Dünya Çiftçiler Günü’nde Antalya Tarım Konseyi ve Antalya İl Tarım Müdürlüğü organizasyonunda Antalya Ticaret Borsası desteğinde “Çiftçi Aileler Yarışıyor” bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada birinci olan Ahmet ve Düriye Şimşek'i Finike Belediyesi 5 bin TL ile Finike Ziraat Odası ise 1 gram altın İle ödüllendirdi. Yarışmada ikinci olan Kumluca'dan Erdal ve İmran Süm'ü Finike Belediyesi 3 bin TL ile Finike Ziraat Odası 1 gram altın ile ödüllendirdi. Yarışmaya Elmalı'dan katılan Ramazan ve Ümmüssün Gerekten'i Finike Belediyesi 2 bin TL ile Finike Ziraat Odası 1 gram altın İle ödüllendirdi. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara, fuara katılan özel bir firma tarafından sıvı gübre hediye edildi.

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