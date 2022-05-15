Baharın renkleri Dokumapark’ta

Dokumapark, yılın her mevsiminde açan rengarenk çiçeklerle Antalyalıları doğayla buluşturuyor.

Müzeleri, kütüphaneleri, sanat galerisi, bilim merkezi ve botanik park ile kültür ve sanat adasına dönüştürülen Dokumapark, baharın gelmesiyle rengarenk çiçeklere bezendi. Pamuklu Dokuma Fabrikası’ndan kalan tüm yapıların, var olan peyzaj ve bitki dokusu ile birlikte korunduğu Dokumapark, tarihin izleri arasındaki rengarenk, buram buram çiçek kokularıyla ziyaretçilerine şehrin merkezinde doğayla buluşturuyor. Avrupa Konseyi tarafından Peyzaj Ödülü’ne layık görülen cazibe merkezi, argtotis, begonya, cana, caryopteris, ekinezya, gaura, lysmahia, pelargonium grandiflora gibi yüzlerce çiçek türüyle Antalyalılara adeta görsel bir şölen sunuyor. Kültür ve sanat adası Dokumapark, rengarenk bitki dokusuyla ilgi çekiyor.



Dokumapark’ın her bir köşesi ayrı güzel

Dokumapark içerisinde bulunan Cemil Meriç Kütüphanesi de kitapseverlere kitap kokusunu baharın renkleriyle sunuyor. Dokumapark içerisindeki köhne trafo binasının restore edilerek dönüştürüldüğü Cemil Meriç Kütüphanesi, 7 gün24 saat ziyaretçilerini ağırlıyor. Cemil Meriç Kütüphanesi, zeytin ağaçları, servi ağaçları, Botanik Park ve Dokuma Portakal Bahçesi’yle kitapseverlere oksijeni bol bir ortamda kitap okuma imkanı sunuyor. Cemil Meriç Kütüphanesi’nin yanına kurulan botanik bahçenin girişinde, ahşap çitler ve ahşap kuleler yer alıyor. Su havuzunun dinginlik verdiği bahçede, toprak yürüyüş yolu kullanılarak, alan gezilebiliyor. Şehrin simgelerinden Bey Dağları’nın izlenebildiği bahçe, 226 ayrı türde 9 bin 270 adet odunsu ve çalı bitkisine ev sahipliği yapıyor.

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