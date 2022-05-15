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Sporcular sınırlarını zorladı, deniz seviyesinden 2365 metre zirveye koştu

DHA

Sporcular sınırlarını zorladı, deniz seviyesinden 2365 metre zirveye koştu


Kaan ÜLKER / KEMER (Antalya), (DHA) Antalya Kemer´de düzenlenen ve deniz seviyesinde başlayarak 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı´nın zirvesinde sona eren Tahtalı Run to Sky´da sporcular sınırlarını zorladı.
Antalya Kemer´de deniz seviyesinde başlayan ve 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı´nın zirvesinde sona eren Tahtalı Run to Sky´da 18 ülkeden 618 sporcu, yarışmanın her anında ayakta kalarak zorlu parkurlarla finiş çizgisini gördü. 4 farklı ve zorlu parkurda koşulan yarışın sonucunda Tahtalı Ultra Sky, Berg Sky Race, Run to Sky Race ve bu yıl ilk defa eklenen KemeRun yarışları coşkuyla sona erdi. 
4 farklı etapta koşulan yarışmada sporcular, gösterdiği mücadeleyle limitleri zorladı. Tahtalı Dağı´nın eteklerinde zorlu coğrafya ve değişen hava koşulları altında koşulan 113 kilometre uzunluğundaki Ultra Sky Race´i 21 saat boyunca verdiği mücadelenin ardından ilk sırada bitiren isim Kaan Tuna oldu. 65 kilometre uzunluğa 4300 metre irtifa kazanımına sahip olan Berg Sky Race´de ise birinciliği Aleksandr Strukov göğüsledi. Çıralı sahilinden başlayıp 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı´nın doruk noktasında tamamlanan 27 kilometrelik Run to Sky yarışında finiş çizgisini ilk gören isim ise Zülfü Karabulut oldu. Aynı zamanda kadınlar kategorisinde parkur rekoru kırıldı. Rus sporcu Ekaterina Ryazanova, 27 kilometrelik parkuru 4 saatin altında tamamlamayı başardı. Bu yıl ilk defa eklenen KemeRun toplamda 12 kilometre mesafe 400 metre irtifa kazanımına sahip KemeRun etabının ilk birincisi olarak da erkeklerde Mustafa Çınar ve Hülya Kıvrak tarihe geçti. 
Öte yandan yarışların en genç sporcusu 18 yaşındaki Eren Özmen olurken; en tecrübeli isim ise 75 yaşındaki Peter Simpson oldu.
Yarışmaların ardından düzenlenen törende; Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Özkaynak ve Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.
4 yarışın erkekler ve kadınlar genel klasman ilk 3´leri şu şekilde:ULTRA SKY (113 K) ERKEKLER İLK 3
1. Kaan Tuna 21:42:22 (21 saat 42 dakika 22 saniye)
2. Erkan Yıldız 25:31:39 (25 saat 31 saniye 39 dakika)
3. Osman Göğebakan 26:07:28 (26 saat 7 dakika 28 saniye) 
ULTRA SKY (113 K) KADINLAR 1´İNCİSİ 
Irina Masanova  21:55:28 (21 saat 55 dakika 28 saniye)
BERG SKY RACE (65 K) ERKEKLER İLK 3
1. Aleksandr Strukov 09:56:46 (9 saat 56 dakika 46 saniye)
2. Stanislav Frenkel 09:58:43 (9 saat 58 dakika 43 saniye)
3. Hikmet Karakaya 10:26:30 (10 saat 26 dakika 30 saniye)
BERG SKY RACE (65 K) KADINLAR 1´İNCİSİ
1. Hacer Uslu 13.38.58 (13 saat 38 dakika 58 saniye)
TAHTALI RUN TO SKY (27 K) ERKEKLER İLK 3
1. Zülfü Karabulut 03:41:47 (3 saat 41 dakika 47 saniye)
2. Samet Uysal 04:08:25 (4 saat 8 dakika 25 saniye)
3. Özgür Tetik 04:12:46 (4 saat 12 dakika 46 saniye)
TAHTALI RUN TO SKY (27 K) KADINLAR İLK 3 
1. Ekaterina Ryazanova 03:52:56 (3 saat 52 dakika 56 saniye) 
2. Nuray Bulut 04:43:16 (4 saat 43 dakika, 16 saniye)
3. Alisa Prokhorova 04:59:36 (4 saat 59 dakika 36 saniye)
KEMERUN (12 K) ERKEKLER İLK 3
1. Mustafa Çınar 00:59:16 (59 dakika 16 saniye)
2. Hasan Akdoğan 01:00:01 (1 saat 1 saniye)
3. Aykut Kırsay 01:01:36 (1 saat 1 dakika 36 saniye)
KEMERUN (12 K) KADINLAR İLK 3 
1. Hülya Kıvrak 01:14:52 (1 saat 14 dakika 52 saniye)
2. Cevriye Akkurt 01:20:52 (1 saat 20 dakika 52 saniye)
3. Cemile Aksu Algan 01:27:01 (1 saat 27 dakika 1 saniye)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Starttan görüntüler
Sporculardan gece görüntüleri
Sporculardan gündüz görüntüleri
Havadan görüntüler
Finişten görüntüler
Ödül töreninden görüntüler
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya / Kemer Kaan ÜLKER
2022-05-15 13:53:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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