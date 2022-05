Tahtalı Run to Sky’da sporcular deniz seviyesinden 2 bin 365 metre zirveye koşarak çıktılar

Deniz seviyesinde başlayan ve 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesinde sona eren Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, adrenalin dolu anlara sahne oldu.

18 ülkeden 618 sporcunun katıldığı zorlu yarışı bitiren sporcular yarışmanın her anında ayakta kalarak, pes etmeden hırs, inanç ve mücadele örneği gösterdiler. Finiş çizgisinde yorgunluk, yerini zirveye ulaşmanın tarifsiz hissine bıraktı. 4 farklı ve zorlu parkurda koşulan yarışın sonucunda Tahtalı Ultra Sky, Berg Sky Race, Run to Sky Race ve bu yıl ilk defa eklenen KemeRun yarışları başladığı coşkuyla sona erdi.

Yarışın en zor parkuru olan 113 kilometre uzunluğundaki Ultra Sky Race’i 21 saatte tamamlayan Kaan Tuna birinciliği elde etti. 6 aydır yarışa hazırlanan Kaan Tuna ilk kez katıldığı sky running yarışında birinci olmayı başardı.Tahtalı Run to Sky’da kadınlar kategorisinde parkur rekoru kırıldı. Rus sporcu Ekaterina Ryazanova, 27 kilometrelik parkuru 4 saatin altında tamamlamayı başardı. Bu yıl ilk defa yapılan 12K uzunluğundaki KemeRun parkurunda kadınlarda Hülya Kıvrak, erkeklerde Mustafa Çınar birinci olarak KemeRun tarihine adlarını yazdırdı. Tahtalı Dağı’nın zirvesinde biten 27 km uzunluğundaki yarışı tamamlayan sporculardan Melih Önyer, finiş çizgisinde bekleyen sevgilisine sürpriz yaparak evlenme teklif etti.

Tahtalı Run to Sky’ın en genç koşucusu 18 yaşındaki Eren Özmen, en tecrübeli ismi ise 75 yaşındaki Peter Simpson oldu. Türkiye turizminin başkenti Antalya, son yıllarda yapılan nitelikli spor organizasyonları ile spor turizminin de başkenti olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Birbirinden keyifli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Antalya’nın Kemer ilçesi, bu hafta sonu yine hırs ve mücadele dolu bir yarışa ev sahipliği yaptı.

Bu sene Corendon Airlines’ın isim sponsorluğunda gerçekleştirilen Tahtalı Run to Sky Kemer Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Beydağları Sahil Milli Parkı iş birliğinde düzenlendi.

Yunan mitolojisindeki efsanelere konu olan bir coğrafyada 4 farklı etapta koşulan yarışma sporcuların gösterdiği mücadele büyük hayranlık uyandırdı. Sporcular çeşitli parkurlarda limitleri zorladı. Rakiplerinin yanı sıra kendileri ile de mücadele eden koşucular, zorlu anların ardından zirveye ulaştı. 18 ülkeden toplamda 618 koşucunun katıldığı Tahtalı Run to Sky’da sporcular birbirinden zorlu 4 faklı etapta kendi limitlerini zorladı. Tahtalı Ultra Sky, Berg Sky Race, Tahtalı Run to Sky ve bu yıl ilk defa eklenen KemeRun yarışlarının birincileri belli oldu.

Olympos ismiyle anılan Tahtalı dağının eteklerinde zorlu coğrafya ve değişen hava koşulları altında koşulan 113 kilometre uzunluğundaki Ultra Sky Race’i 21 saat boyunca verdiği mücadelenin ardından ilk sırada bitiren isim Kaan Tuna oldu. Kaan Tuna böylece kariyerinde katıldığı ilk ultra skyrunning yarışında birinci olma başarısı gösterdi.

Efsanelere konu olan Tahtalı dağının eşsiz manzarası ve doğası eşliğinde koşulan 65 kilometre uzunluğa 4 bin 300 metre irtifa kazanımına sahip olan Berg Sky Race’de birinciliği Aleksandr Strukov göğüsledi.

Dünya’nın en güzel 10 plajından biri olan Çıralı sahilinden başlayıp 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı dağının doruk noktasında tamamlanan 27 kilometrelik Run to Sky yarışında finiş çizgisini ilk gören isim Zülfü Karabulut oldu. Aynı zamanda kadınlar kategorisinde parkur rekoru kırıldı. Rus sporcu Ekaterina Ryazanova, 27 kilometrelik parkuru 4 saatin altında tamamlamayı başardı.

Bu yıl ilk defa eklenen KemeRun toplamda 12 kilometre mesafe 400 metre irtifa kazanımına sahip. Kemer’in benzersiz doğasını, tarihini ve köklü kültürünü yakından tanıma fırsatı veren KemeRun etabının ilk birincisi olarak erkeklerde Mustafa Çınar ve Hülya Kıvrak tarihe geçti.



“Ödül töreni”

Genel Klasman ve 40 yaş grubu sporculara ödüllerini Kemer Kaymakamı Yücel Gemici verdi. Genel Klasman ve 40 yaş grubu yarışmacılarına ödüllerini Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu verirken, 40 yaş üstü ve 50 yaş üstü erkek yaş grubu ödüllerini Antalya Gençlik ve Spor Şube Müdürü İzzet Tekeli verdi.

Genel Klasman ödüllerini Kemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Özkaynak takdim ederken 40 yaş altı yarışmacılarına ödüllerini Kemer Belediyesi Kültür Müdürü Mehmet Derya Baytekin verdi. 40 + yaş grubu ödüllerini ise KETAV Başkan Vekili Ayhan Çakıcı takdim etti. 50 + yaş grubuna ise ödüllerini KETOB Başkan Yardımcısı Şinasi Gürocak verdi.

Genel Klasman ödüllerini Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer takdim ederken 40 yaş altı yaş grubu sporcularına ödüllerini ise Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü verirken, 40+ yaş grubu sporcuları ödüllerini ise Ceysu adına Fevzi Baykuşlar verdi. Yarış Direktörü Polat Dede ise +50 yaş grubu ödüllerini verdi.

