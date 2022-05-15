Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada ceza sahası dışında Emre Akbaba’nın pasıyla buluşan Borja, uzak mesafeden kaleye şut denedi. Borja’nın sert şutunu kaleci Mustafa Bozan iki hamlede kurtardı.
23. dakikada sol köşede topu kapan Efecan Karaca pasını Diedhiou verdi. Direkt kaleyi düşünen Diedhiou’nun şutu kaleciden döndü.
25. dakikada Oğuz Aydın sağ köşeden açtığı ortaya karambolde Sagal vurdu. Sagal’ın vuruşunun filelerle buluşmasını Alanyaspor’da Umut Güneş kale önünde engelledi.
45. dakikada Mirza Cihan savunma arkasına gönderdiği pasıyla Figueiredo buluştu. Birkaç metre topu süren Figueiredo, Marafona’nın kalesinde uzaklaştığını fark ederek aşırtma şut denedi. Figueiredo’nun şutu az fakla dışarıya çıktı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Ata Yıldırım xx, Cemil Tunç xx
Alanyaspor: Marafona xx, Borja xxx, Furkan Bayır xx, Juanfran xx, Fatih Aksoy xx, Fer xx, Umut Güneş xxx, Emre Akbaba xx, Efkan Bekiroğlu xx, Efecan Karaca xxx, Diedhiou xx
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Emirhan Aydoğan, Eduardo, Novais, Candeias, Mevlja, İsmail Zehir, Çağan Kayra Erciyas, Oğuz Aydın, Ümit Akdağ
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Gaziantep FK: Mustafa Bozan xxx, Oğuz Ceylan xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Ertuğrul Ersoy xx, Toşca xx, Vetrih xx, Doğan Erdoğan xx, Sagal xxx, Mirza Cihan xx, Figueiredo xx, Maxim xxx
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Djilobodji, Olkowski, Messaoudi, Recep Niyaz, Borwen, Mendyl, Merkel, Kitsiou, Stankovski
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kartlar: Furkan Bayır (Alanyaspor), Halil İbrahim Pehlivan, Sagal (Gaziantep FK)
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