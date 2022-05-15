Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: 3-0



Engin ANAK / ALANYA-ANTALYA,(DHA)-STAT: Bahçeşehir

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Ata Yıldırım, Cemil Tunç

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona Fatih Aksoy (Dk. 76 Mevlja), Juanfran, Borja, Furkan Bayır (Dk. 46 Oğuz Aydın), Leroy Fer, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu (Dk. 64 Novais), Emre Akbaba (Dk. 85 Daniel Candeias), Diedhiou (Dk. 76 Eduardo)

GAZİANTEP FK: Mustafa Bozan Tosca, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 80 Borven), Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan (Dk. 90 Recep), Mirza Cihan (Dk. 66 Mendyl), Sagal, Maxim, Vetrih (Dk. 80 Merkel), Figueiredo (Dk. 90 Luka)

GOLLER: Dk. 59 Famara, Dk. 89 Eduardo, Dk. 90 Candeias (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Furkan, Efkan, Emre Akbaba (Alanyaspor) Halil İbrahim, Sagal, Tosca (Gaziantep FK)Spor Toto Süper Lig´in 37´nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde Alanyaspor´un özel davetlisi olarak gelen Azerbaycan ordusu gazilerine Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.11'inci dakikada Emre Akbaba´nın pasıyla topla buluşan Leroy Fer'in ceza sahası dışındna yaptığı vuruşta kaleci Mustafa, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

54´üncü dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Miraz ceza sahasına girerken Borja ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, Borja'yı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izlyen Şimşek, kırmızı kart kararını iptal etti.

59´uncu dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Emre Akbaba ortasını yaptı. Fatih Aksoy, kafayla arkaya aşırttı. Diedhiou, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

89´uncu dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Candeias'ın pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Efecan, kaleci Mustafa Bozan'ı da geçtikten sonra içerde hareketlenen Eduardo'yu gördü. Eduardo topu boş ağlara yolladı: 2-0.

90´ıncı dakikada Candeias skoru belirledi. Ön alanda yapılan baskı sonrasında Eduardo pasını sağ taraftarki Efecan'a verdi. Efecan, penaltı noktasına doğru çevirdi. Candeias'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Aytemiz Alanyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-05-15 21:28:36



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