Antalyaspor, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti

Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa’yı 42 mağlup ederek ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Böylelikle kırmızıbeyazlılar, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini de geliştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 42 mağlup etti. Ligin ikinci yarısındaki başarılı grafiğini devam ettiren Antalya temsilcisi, bu skorla puanını 58 yaptı ve averajla 7. sıraya yükseldi. Kırmızıbeyazlıların soyunma odasındaki galibiyet sevincine, teknik kadro ve yöneticiler de eşlik etti.

Yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Antalyaspor, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu 1 maç daha geliştirdi. Akdeniz ekibi, Gaziantep FK, Beşiktaş, Adana Demirspor ile 00, Kayserispor ve Trabzonspor ile 11 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 30, Yeni Malatyaspor'u 21, Sivasspor ile Medipol Başakşehir'i 10, GZT Giresunspor’u 41, Altay’ı 21, Hatayspor’u 41, Alanyaspor'u 31, Konyaspor’u 32 ve Kasımpaşa’yı 42 mağlup etti. Bu 15 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 11 gol gördü ve 35 puan topladı.

Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor, 22 Mayıs’ta sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.