3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında araç sürücülerinden birisinin 1.45 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, alkollü sürücüye bin 823 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 aylığına el konuldu.

Kaza, Çetin Emeç Caddesi'nde Demokrasi Bulvarı istikametinden İbrahim Sözen Gençlik Merkezi istikametine gitmekte olan Rıza İ.’nin kullandığı 55 EK 135 plakalı otomobil ile Bahçelievler Mahallesi 5050 Sokak'tan 5017 Sokak'a gitmekte olan Murat Ç.’nin kullandığı 06 BBL 925 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Melahat Ç., Leyla İ. ve Ömür İ. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araç sürücülerinin kontrollerinde 55 EK 135 plakalı otomobili kullanan Rıza İ.’nin 1.45 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye bin 823 TL para cezasının yanında sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.

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