Ali Gücüm: Fatih Terim gibi bir ekole sabredilmemesi hataydı

ANTALYA, (DHA) GALATASARAY'ın eski yöneticilerinden Ali Gücüm, Galatasaray'da Fatih Terim'e sabredilmediğini, bunun sonucunda başarısızlık yaşandığını söyledi. Gücüm, "Fatih Terim, yaşadığı müddetçe, Galatasaray'ın doğal teknik direktörü ve başkan adayıdır" dedi.

Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi'nin bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiği spor söyleşilerinin konuğu, Galatasaray'ın eski yöneticisi Ali Gücüm, Florya Tesisleri eski müdürü Fahri Yılmaz ve Galatasaray'ın eski menajeri ve tercümanı Mert Çetin oldu. Söyleşiye, Türk futbolunun unutulmaz hakemlerinden Mustafa Kâmil Abitoğlu, Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş da katıldı. Ali Gücüm, Fahri Yılmaz ve Mert Çetin, mesleki tecrübelerini üniversite öğrencileriyle paylaştı. Üniversite öğrencilerine okul ve iş hayatı ile ilgili önerilerde bulunan konuklar, öğrencilerin Galatasaray ile ilgili sorularını da yanıtladı.

"FATİH TERİM'E SABREDİLMEMESİ HATAYDI"

Galatasaray'da Fatih Terim'e sabredilmediğini, bunun sonucunda takımda başarısızlığın yaşandığını söyleyen Ali Gücüm, 'Galatasaray'ın yeni yönetimi tekrar Fatih Terim'le çalışmalı mı' sorusuna şu cevabı verdi:

"Fatih Terim, yaşadığı müddetçe, Galatasaray'ın doğal teknik direktörü ve başkan adayıdır. Hiç bir yönetim, hiç bir yapı bunu değiştirecek güce sahip değildir. Çünkü Fatih Terim buraya emekleriyle geldi. Yönetimlerin tercihleri ve Fatih Terim'in tercihleri farklı olabilir. Ben bir Galatasaraylı abiniz olarak, Fatih Terim'i Galatasaray'da her zaman görmek isterim. Fatih Terim'in Galatasaray'daki hizmetinin herhangi bir mevkisi yoktur. Bugün Fatih Terim alt yapıya da girebilir, başkanlık da yapabilir, danışmanlık da yapabilir. Dünyanın neresinde olursa olsun, Galatasaray'ın ona ihtiyacı olduğu zaman, bir telefonla her zaman hizmet eder. Fatih Terim'e sabredilmediği bir gerçek. Bunun da sonuçlarını maalesef kötü neticelerden görüyoruz. Fatih Terim gibi bir ekole sabredilmemesi hataydı. Bir teknik direktörün başarısızlık kredisi varsa o zaten Fatih Terim'dir. Galatasaray futbol tarihinin kötü sezonlarından bir zamanı geçiriyor. Futboldan sorumlu yönetici olarak ben alıyorum sorumluluğu. Her kurumun kişinin uzun tarihinde başarılı ve başarısız alanlar olduğu gibi, yaşayan bir organizma olan futbol takımının mutlaka başarılı ve başarısız sezonları vardır. Birçok sebebi var başarısızlığın."

"HERKES ANTRENÖR OLMAK İSTİYOR"

Fatih Terim döneminde Florya'da tesis müdürü olarak görev yapan Fahri Yılmaz, Türk ve dünya futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Avrupa'daki kulüp yöneticilerinin, Türkiye'ye göre profesyonel davrandığını, takımda önemli yerlerde görev yapan kişilerin futboldan anlayan kişiler olduğunu söyledi. Türkiye'de durumun farklılığına dikkat çeken Yılmaz, "Ben 47 senedir bu camianın içerisindeyim. Futbolun içerisinde üniversite mezunu gençlerimiz de var ama maalesef onlar kendilerini geliştirmek için bir şey yapmıyor. Biz futbolun kaderini değiştirdik. Bizde herkes antrenör olmak istiyor. Oysa futbolda antrenörün haricinde başka şeyler de var. 800'e yakın nöbetçi antrenör var. Bir takım kötü gidiyor, hemen antrenör değişiyor. Başka branşları seçen yok" diye konuştu.

Takımın alt yapısının gelişmesi için çok çabaladıklarını söyleyen Fahri Yılmaz, alt yapıda görev alan futbolcularla özel ilgilenilmesi gerektiğine vurgu yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Konuşmacılardan görüntüler

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya ANTALYA

2022-05-16 11:43:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.