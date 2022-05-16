Başkan Uysal: “Bu vatanı, bu milleti birlik ve beraberlik içinde geleceğe taşımak çok önemli”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bir hayırsever tarafından yaptırılan caminin ibadete açılışında, “Bu vatanı, bu milleti birlik ve beraberlik içinde geleceğe taşımak çok önemli. Bunu Muratpaşamızda sizler sayesinde, Allah’a şükür çok güzel başarıyoruz” diye konuştu.

Hayırsever Ümmühan Ünal tarafından Çağlayan Mahallesi’nde yaptırılan ve adını taşıyan cami ibadete açıldı. Bahçesinde Kur’an kursu ve lojmanın da yer aldığı caminin açılışına Belediye Başkanı Ümit Uysal, İlçe Müftüsü İshak Göksel, hayırsever Ümmühan Ünal, oğlu Mustafa Ünal ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Caminin ibadete açılışı dolayısıyla öğle namazı öncesi Çağlayan Mahallesi kapalı pazar yerinde Kur’an tilaveti ve mevlit okundu. Burada yaptığı konuşmada İlçe Müftüsü Göksel, “Herkese çok teşekkür ediyorum, Yüce Mevla’m mabetlerimizin cemaatini bol eylesin” dedi.

Başkan Uysal ise “Bu vatanı, bu milleti birlik ve beraberlik içinde geleceğe taşımak, iş üretmek, aş ürütmek, dünyayla rekabet edecek düzeyde organize etmek çok değerli, çok önemli. Bunu Muratpaşamızda sizler sayesinde, Allah’a şükür çok güzel başarıyoruz” şeklinde konuştu. Muratpaşa’nın inançların ve kültürlerin dünyada en güzel şekilde yaşandığı yerlerden bir tanesi olduğunu belirten Başkan Uysal, “Ümmühan Ünal teyzemize ve evlatlarına, bu hayra vesile olan komşularımıza Muratpaşalılar adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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