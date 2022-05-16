Antalya’da 50 yıllık içme suyu hattı yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı ve Fener Mahallesi'ni kapsayan 50 yıllık içme suyu şebekesi ve yağmursuyu drenaj hattını yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğünün, kent merkezi ve ilçelerde içme suyu ve yağmur suyu altyapısının eskiyen ve sorunlu bölümlerini yenileme çalışması sürüyor.



70’li yıllardan kalma borular değişiyor

Muratpaşa ilçesindeki Şirinyalı ve Fener Mahallesi'ni kapsayan Eski Lara Yolu üzerinde ASAT ekipleri tarafından şebeke ve drenaj hattı yenileme çalışması yapılıyor. Şirinyalı ve Fener Mahallesi'ni kapsayan alanda dört bin 500 metrelik bir çalışma yürütülüyor. İçme suyu yenileme çalışmasıyla 1970’li yıllardan kalma kullanım ömrünü tamamlamış borular standartlara uygun yenileriyle değiştiriliyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar artık su kesintisi yaşamayacak ve daha verimli içme suyu alacak. ASAT ekipleri ayrıca aynı bölgede yağmursuyu drenaj hattı çalışması da yapıyor. Yeni yağmur suyu drenaj hatları, yoğun yağışların ardından su birikmesi nedeniyle hem trafikte yaşanan olumsuzlukları hem de mahalle sakinlerinin yaşadığı sorunları en aza indirecek.



Mahalle sakinleri memnun

Çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren Fener Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır, “Mahallemizde yıllardır içme suyu drenaj çalışması yapılmadı. Bugüne kadar çözülemeyen sorun bu dönemde çözülüyor. Borular çürük olduğu için patlaklar oluşuyor vatandaşlar sıkıntı yaşıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri şimdi mahallemizde çalışma başlattı ve eskiyen boruları yeniliyor” diye konuştu.

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