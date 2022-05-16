Özel bireyleri davul zurnayla askere uğurladılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bir günlük temsili askerlik yapacak 30 engelli genç için belediye önünde tören düzenledi. Davul zurna eşliğinde kınası yakılan özel bireyler, alkışlar eşliğinde Garnizon Komutanlığına uğurlanırken, aileleri de duygu dolu anlar yaşadı.

Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde 30 engelli genç için asker uğurlama töreni düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar belediye çalışanları ve asker olacak gençlerin aileleri katıldı.



“Davul zurna eşliğinde uğurlandı”

Asker uğurlama töreni renkli görüntülere sahne oldu. Davul zurna eşliğinde, engelli gençlerin ellerine geleneklere uygun olarak asker kınası yakılırken duygu dolu anlar yaşandı. Kına yakılmasının ardından asker adayları ve aileleri davul, zurna eşliğinde halay çekti. Boyunlarına takılan al yazmalar ve Türk bayraklarıyla halay çekip, davul zurna eşliğinde oynayan engelli gençler vatani görevlerini yapacak olmanın mutluluğunu yaşadı. Anne ve babalar ise sevinç ve gururu bir arada yaşadı.



“Mutluluklarına ortak oluyoruz”

Genel Sekreter Yardımcısı Gürbüz, engelli bireylerin mutluluğuna ortak oldu. Askerlere zarf içinde cep harçlığı, ailelere de çiçek takdim eden Gürbüz, “Kınalı kuzularımızı bugün bir gün de olsa temsili olarak askere uğurluyoruz. Mutluluklarına ortak oluyoruz’ dedi.



“Garnizon Komutanlığına uğurlandılar”

Antalya 3'üncü Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda bir günlük temsili askerlik yapacak engelli gençler, törenin ardından davul zurna eşliğinde belediyenin araçlarıyla askerliğe uğurlandı.

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