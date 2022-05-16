Turizm sezonun açılması ve pandemi kısıtlamalarının kalkmasının etkisiyle, 14 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Ramazan Bayramı’nda Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş’nin (AEDAŞ) hizmet bölgesi Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik tüketimi 85 bin 933 MWh’ye ulaştı. Geçen yıl 1215 Mayıs tarihlerinde kutlanan Ramazan Bayramı’na göre bu bayram elektrik tüketimindeki artış yüzde 15’i buldu.

Covid19’da vaka sayısının azalmasının yanı sıra turizm sezonunun açılmasının da etkisiyle Ramazan Bayramı’nda tatilciler güneydeki kentleri tercih etti. Türkiye’de turizmin başkenti olarak kabul edilen Antalya ile birlikte Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ’ın verilerine göre bu dönemde artan enerji talebinin etkisiyle bölgedeki elektrik tüketimi geçen yıla göre yüzde 15 yükseldi.

2021 yılında 1215 Mayıs tarihleri arasına denk gelen Ramazan Bayramı’nda 74 bin 834 MWh saat olan bölgedeki elektrik tüketimi bu yıl 14 Mayıs tarihleri arasında 85 bin 933 MWh’ye ulaştı. Ramazan Bayramı boyunca bölgedeki en yüksek tüketim ise bayramın son günü olan 4 Mayıs Çarşamba günü yaşandı. Çarşamba günü üç ildeki toplam elektrik tüketimi 21 bin 695 MWh’yi buldu. Yine 1 Mayıs Pazar’a denk gelen arife gününde bayram hazırlıklarının da etkisi ile diğer pazar günlerine göre tüketim yüksek seyretti.



Gerekli hazırlıklar yapılmıştı

Bayram tatili sürecinde bölgeye gelen ziyaretçilerin de etkisiyle elektrik talebinin artacağını öngörerek hazırlıklarını yapan AEDAŞ, 14 Mayıs'ta yatırım kaynaklı planlı kesintileri iptal ederken, olabilecek arızalara hızla müdahale etmek için sahadaki personel sayısı da yüzde 20 artırmıştı. Ayrıca 74 sepetli araç, 50 adet 4x4 arazi aracı, 8 mobil vincin yanı sıra coğrafi sebeplerle ulaşılması zor bölgelerdeki arızaların tespitini hızlandırmak amacıyla 3 adet dron kritik noktalara konuşlandırıldı.

Tüketim değişiklikleri, yük durumları ve kesintiye neden olabilecek anlık hareketleri takip etmek için bayram boyunca nöbetçi personel bulunduran şirket, yerli turistin yoğun ilgi gösterdiği Alanya, Manavgat, Serik, Kemer, Kaş, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde bakım, yatırım ve onarım çalışmalarını bayram öncesinde tamamlayarak, bayram boyunca başarılı bir süreç yönetti.

Ayrıca bayram döneminde kaçak elektrik kullanımı ile mücadele çerçevesinde kaçak elektrik takip ekipleri de faaliyetlerini sürdürdü ve Çağrı Merkezine gelen aramalara kesintisiz yanıt verildi.

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