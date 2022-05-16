Alıcı kılığına giren polisler, cezaevinden izinli çıkan iş makinesi hırsızını suçüstü yakaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alıcı kılığına giren polisler, cezaevinden izinli çıkan iş makinesi hırsızını suçüstü yakaladı

İHA

Alıcı kılığına giren polisler, cezaevinden izinli çıkan iş makinesi hırsızını suçüstü yakaladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalınan iş makinesi, 24 saat geçmeden polis tarafından Alanya’da bulunarak sahibine teslim edildi. Asayiş Büro ekiplerinin çalan şahısla iş makinesini satın almak için pazarlık ettiği sırada suçüstü yakaladığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi 3049 sokakta boş arazide park halindeki Fikret Ş.’ye ait iş makinesi, gece 02.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.
Olay, iş makinesi sahibi Fikret Ş.’nin sabah iş makinesini yerinde bulamayarak polis karakoluna ihbarda bulunmasının ardından ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen ve bölgedeki kameraları izleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş makinesinin Alanya’ya götürüldüğünü belirledi.
İş makinesini çalan şüphelinin iş makinesini satılığa çıkardığını öğrenen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısla irtibata geçerek iş makinesini satın almak istediklerini belirterek şüpheliyle geceyi geçirdiği otelin sahilinde buluştu. Pazarlık yapıldığı sırada ekipler şüpheliyi suçüstü yakalarken, çalınan iş makinesini de Manavgat’a getirdi.

Cezaevinden izinli çıkmış
İş makinesini çalarak polislere satmaya çalışan Mehmet D. isimli şahsın, 8 tanesi iş makinesi hırsızlığı olmak üzere 21 suç kaydının bulunduğu, aynı zamanda Kayseri Cezaevinden izinli çıktığı belirlendi. Mehmet D., Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Polislere teşekkür etti
İş makinesini teslim alan Fikret Ş., aracını 24 saat içerisinde bularak kendisine teslim eden Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz’de bayramda elektrik tüketimi yüzde 15 arttı AEDAŞ, Antalya, Burdur ve Isparta’daki tüketim verilerini açıkladı
YEREL HABERLER Akdeniz’de bayramda elektrik tüketimi yüzde 15 ...
Korkuteli’nde otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Korkuteli’nde otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Özel bireyleri davul zurnayla askere uğurladılar
YEREL HABERLER Özel bireyleri davul zurnayla askere uğurladılar
Antalya’da 50 yıllık içme suyu hattı yenileniyor
YEREL HABERLER Antalya’da 50 yıllık içme suyu hattı yenileniyor
Büyükşehir’e ait toplu ulaşım araçları 19 Mayıs’ta ücretsiz
YEREL HABERLER Büyükşehir’e ait toplu ulaşım araçları 19 Mayıs’ta ...
Kumluca’da kadınlara özel ‘domates yeme’ yarışması
YEREL HABERLER Kumluca’da kadınlara özel ‘domates yeme’ yarışması
Özel bireyler, Akdeniz Üniversitesi’nde pizza ve pide yapmayı öğrendi
YEREL HABERLER Özel bireyler, Akdeniz Üniversitesi’nde pizza ve pide ...
Başkan Uysal: “Bu vatanı, bu milleti birlik ve beraberlik içinde geleceğe taşımak çok önemli”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Bu vatanı, bu milleti birlik ve ...
Fide işçilerinin kaldığı lojman küle döndü
YEREL HABERLER Fide işçilerinin kaldığı lojman küle döndü
OSB’de 7 ay süren heyecanlı bekleyişte sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER OSB’de 7 ay süren heyecanlı bekleyişte sona ...
4. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali sona erdi
YEREL HABERLER 4. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali sona erdi
Ali Gücüm: Fatih Terim gibi bir ekole sabredilmemesi hataydı
YEREL HABERLER Ali Gücüm: Fatih Terim gibi bir ekole sabredilmemesi ...
Ali Gücüm: "Fatih Terim gibi bir ekole sabredilmemesi hataydı"
YEREL HABERLER Ali Gücüm: "Fatih Terim gibi bir ekole sabredilmemesi ...
ALKÜ’lü öğrenciler sağlık, güvenlik ve hijyen eğitimi aldı
YEREL HABERLER ALKÜ’lü öğrenciler sağlık, güvenlik ve hijyen eğitimi ...
Başkan Tütüncü, sanayide döküm yaptı
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü, sanayide döküm yaptı
Pazar tezgahındaki etikette 'küçük yazı' ve 'yarım kilo' aldatmacası
YEREL HABERLER Pazar tezgahındaki etikette 'küçük yazı' ve 'yarım ...
Entübe edilen hasta, yürüyerek evine gitti
YEREL HABERLER Entübe edilen hasta, yürüyerek evine gitti
3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı
YEREL HABERLER 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü ...
Hem alkollü hem aday sürücü çıktı, polise sorduğu soruyla şaşkına çevirdi Denetime takılan alkollü sürücü, polislere bir şişe içkinin kaç promil çıkacağını sordu
YEREL HABERLER Hem alkollü hem aday sürücü çıktı, polise sorduğu ...
Antalyaspor, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti
YEREL HABERLER Antalyaspor, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti
Tıra arkadan çarpıp hurdaya dönen ticari araç sürücüsü hafif yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Tıra arkadan çarpıp hurdaya dönen ticari araç ...
Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı, linç edilmekten yine yolcular kurtardı Otobüse taşla saldıran şahsı tekme tokat dövdüler Otobüs şoförü ile yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü Otobüsün camını kıran yolcuyu tekme tokat dövdüler
YEREL HABERLER Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı, linç ...
Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky ödül töreniyle sona erdi
YEREL HABERLER Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky ödül töreniyle ...
Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.