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Koca yürekli baba, down sendromlu kızının düğün hayalini sokağı kapatarak gerçekleştirdi Emniyetten sokağı kapatmak için özel izin alan baba, tüm akraba ve dostlarını davet edip kızına damatsız temsili düğün gerçekleştirdi Kına gecesi, düğün pastası, halayıyla gerçek düğünleri aratmayan temsili düğünde, mutlulukla birlikte duygusal anlar da yaşandı Baba Sefer Öksüzoğlu: “Bunu ancak baba olan anlar” Down sendromlu Kübra Öksüzoğlu: “Düğünüm her gece rüyama giriyor, heyecanlanıyorum”

İHA

Koca yürekli baba, down sendromlu kızının düğün hayalini sokağı kapatarak gerçekleştirdi Emniyetten sokağı kapatmak için özel izin alan baba, tüm akraba ve dostlarını davet edip kızına damatsız temsili düğün gerçekleştirdi Kına gecesi, düğün pastası, halayıyla gerçek düğünleri aratmayan temsili düğünde, mutlulukla birlikte duygusal anlar da yaşandı Baba Sefer Öksüzoğlu: “Bunu ancak baba olan anlar” Down sendromlu Kübra Öksüzoğlu: “Düğünüm her gece rüyama giriyor, heyecanlanıyorum”

Antalya’da gelinlik giymeyi hayal eden down sendromlu Kübra Öksüzoğlu’na (31) babası, sokak ortasında temsili düğün gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri, dost ve akrabaların katıldığı düğün gerçeğini aratmazken, genç kızın mutluluğu gözlerine yansıdı. Kızının hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan baba Sefer Öksüzoğlu, “Bunu ancak baba olan anlar. Kızım çok mutlu oldu. O mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz” dedi.
Kepez ilçesinde yaşayan SeferYüksel Öksüzoğlu çiftinin iki kızından en büyüğü down sendromlu 31 yaşındaki Kübra, babasına gelinlik giymek istediğini söyledi. Küçüklüğünden bu yana kızının tüm istediklerini gerçekleştiren baba, bu isteğini de kırmayıp damatsız düğün gerçekleştirmeye karar verdi. Sefer Öksüzoğlu, kızı için önce kına gecesi düzenledi, ardından emniyetten gerekli izinleri alıp düğün için evinin önündeki sokağı trafiğe kapattı. Kübra, gelinliğini giyip davetlilerin alkışları eşliğinde sokağa geldi. Pasta kesimi, halay ve dansların eksik olmadığı temsili düğün, gerçeğini aratmadı. Genç kızın mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

“Kızımın hayalini gerçekleştirdik”
Baba Sefer Öksüzoğlu, kızının her genç kız gibi düğün yapmayı hayal ettiğini ve bu isteğini yerine getirmek için damatsız düğün yaptıklarını söyledi. Bütçeleri nedeniyle salon tutmayıp gerekli izinleri alarak sokakta düğün yapmaya karar verdiğini aktaran Öksüzoğlu, “Şu ana kadar her şeyi eksiksiz yapıldığı için, babalık görevim olarak hayali düğününü gerçekleştirmeye karar verdim. Normal bir düğün gibi gerçekleştirdik. Sağ olsun dostlarımız, komşularımız, akrabalarımız hepsi geldi. Kızımın hayalini gerçekleştirdik” dedi.

“O benim servetim”
Çok duygulandığını belirten Sefer Öksüzoğlu, “Bunu ancak bir baba olan anlar. Ben ne söylesem boş. Çoğu ortamlardan kaçtım, insanlarla göz göze gelmek bile istemedim. Kızım çok mutluydu. O mutlu olduğunda biz de mutlu oluyoruz. Evimizin neşesi o. Biz baba kız değil, arkadaşız. O benim servetim” ifadelerini kullandı.
Halen mutluluğu gözlerinden okunan Kübra ise düğünde çok heyecanlandığını ve her gece rüyasında düğününü gördüğünü dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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