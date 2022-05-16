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Manavgat Belediyesi Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

İHA

Manavgat Belediyesi Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

Manavgat Belediyesi 9. Yağlı Pehlivan Güreşleri, Ilıca Stadyumu’nda 71’i başpehlivan olmak üzeri bin 170 güreşçinin katılımıyla yapıldı. Binlerce güreşseverin izlediği güreşlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden ASAT Spor’un güreşçisi Cengizhan Şimşek, finalde rakibi Mustafa Taş’ı yenerek Manavgat Er Meydanı’nda başpehlivanlığı aldı.
Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 9.'su düzenlenen Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde pehlivanlar kıran kırana güreşti. Ilıca Stadı’nda düzenlenen güreşlere 71’i başpehlivan olmak üzere farklı kategorilerde bin 170 pehlivan katıldı. Güreşlere, tarihi Kırkpınar’ın efsane başpehlivanı Ahmet Taşçı, 2022 yılı 92 kilogramda Avrupa şampiyonu olan başpehlivan Feyzullah Aktürk, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Rafet Zeybek, Aydın Özer ile AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, Milliyetçi Hareket Partisi Manavgat İlçe Başkanı Nooman Enhoş, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkan Yardımcısı Aykut Kaya, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Türkiye Güreş Fedarasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, oda başkanları, muhtarlar ve binlerce güreşsever katıldı. Ayrıca er meydanlarının Megastar lakaplı ünlü başpehlivanı Ali Gürbüz, sakat olmasına rağmen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i ve güreşseverleri yalnız bırakmayarak güreşlerde yerini aldı.

“Yangın Şehitleri unutulmadı”
Ilıca Er Meydanı’nda dev Türk bayrağını büyük bir gururla taşıyan başpehlivanlar stadyumu dolaşarak güreş severleri selamladı. Başpehlivanlar, Manavgat orman yangınlarında hayatını kaybeden itfaiyeciler ve Manavgatlı vatandaşları anmak amacıyla kollarında siyah bant ile er meydanına çıktı. Açılış seremonisi ve kura çekiminin ardından başlayan güreşler, büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşlerde, büyük orta kategorisinde Hüseyin Soğukoğlu, küçük orta büyük boyda Ahmet Hanyıldız, küçük orta küçük boyda Burak Bozkurt, deste büyük boyda İlker Durmuş, deste küçük boyda Ömer Bulut, deste küçük boyda Ramazan Efe Boztaş, ayak boyunda Ahmet Can Akça, teşvik 1 de Yusuf Ülker, teşvik 2 boyunda Seyfettin Bulut, minik 1 de Yusuf Ülker ile minik 2 de Mustafa Yanmaz şampiyon olan isimler oldu.

“Yeniden ayağa kalktık”
Güreşlerin açılışında konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat’ta geleneksel hale gelen yağlı güreşlerin Kırkpınar havasında geçtiğini belirterek, tüm güreşçilere başarılar diledi. Sözen, Manavgat halkının pandemi ve yangın sürecini büyük zorluklarla aştığını belirterek kent olarak yeniden ayağa kalktıklarını söyledi. 8 yıldır Manavgat Güreş Ağalığını elinde tutan işadamı Hasan Özden ise 9’uncu Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde 700 bin TL vererek güreş ağalığına yine devam etti. Ayrıca Hasan Özden, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat Meslek Yüksekokulu’na 100’er bin lira destek olacağını da açıkladı. Kıran kırana final müsabakaları, Başkan Şükrü Sözen ve güreş ağası Hasan Özden’in madalya ve kupa takdimiyle son buldu.

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