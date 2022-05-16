Arkadaşı basıncı artırınca hortumla temizlik yapan işçi zor anlar yaşadı



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Toptancı Hali'nde hortumla yerleri yıkayan bir işçi, arkadaşının suyun basıncını artırmasıyla yere düştü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ndeki bir komisyoncu dükkanında, seralardan gelen kasa kasa sebzeler iş yerinin işleme alanına alındı. Burada çalışan bir işçi, depo girişini basınçlı suyla temizlemeye başladı. Bu sırada arkadaşının hortumdan çıkan suyun basıncını artırmasıyla dengesini kaybeden işçi, geri geri sürüklendi. Basınçla kendi etrafında dönerek yere düşen işçi, su içinde kalınca arkadaşına kızdı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2022-05-16 16:48:07



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